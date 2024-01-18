Гособвинение просит назначить экс-министру обороны ДНР Стрелкову почти 5 лет колонии

Государственное обвинение просит назначить четыре года 11 месяцев колонии общего режима экс-министру обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремистской деятельности. Об этом, как пишет «Интерфакс» сообщил журналистам в четверг его адвокат Александр Молохов, добавив, что сам он настаивал на оправдательном приговоре для своего подзащитного.

По словам адвоката Стрелкова, гособвинение запросило для него наказание «по максимуму». Также Стрелкова хотят лишить «права заниматься администрированием сайтов в телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет», уточнила пресс-служба суда.

Приговор Стрелкову будет оглашен 25 января в 14:00. Процесс проходит в Московском городском суде в закрытом режиме. Вину Стрелков не признает.

Напомним, что изначально суд арестовал Игоря Стрелкова в июле этого года до 18 сентября. Далее Мещанский суд продлевал ему арест до 18 декабря (тогда о продлении ареста ходатайствовала ФСБ, которая занимается расследованием его дела), а затем еще на полгода

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

