Писатель Борис Акунин* объявлен в розыск МВД РФ

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу данных МВД.



По какой статье ведётся розыск, не уточняется. В декабре 2023 года в отношении писателя было возбуждено уголовное дело о военных фейках и о призывах к терроризму (ст. 205.2, ст. 207.3 УК). Он был внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Издательство АСТ приостановило распространение книг писателя. В России, в том числе в Калининграде, его произведения стали убирать с продажи в книжных магазинах.

12 января Министерство юстиции РФ объявило Бориса Акунина иностранным агентом. Среди причин ведомство назвало критику автором специальной военной операции на Украине и формирование «негативного образа России».

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иноагентом