Ермак: «У меня нет планов куда-то уходить»

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак не намерен по собственному желанию покидать свой пост. Об этом в пятницу, 31 мая, он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда».



«У меня планов таких нет, — заявил Ермак. — Остаюсь я или не остаюсь, принимать решение будет временно исполняющий обязанности губернатора, а у меня планов куда-то уходить нет».