Ермак: «У меня нет планов куда-то уходить»

Ермак: «У меня нет планов куда-то уходить»
Андрей Ермак. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак не намерен по собственному желанию покидать свой пост. Об этом в пятницу, 31 мая, он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда».

«У меня планов таких нет, — заявил Ермак. — Остаюсь я или не остаюсь, принимать решение будет временно исполняющий обязанности губернатора, а у меня планов куда-то уходить нет».

Напомним, что в середине мая на фоне перехода Антона Алиханова на пост главы Минпромторга в отставку подали министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин и глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter