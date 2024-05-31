Ермак: «У меня нет планов куда-то уходить»

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак не намерен по собственному желанию покидать свой пост. Об этом в пятницу, 31 мая, он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда».
«У меня планов таких нет, — заявил Ермак. — Остаюсь я или не остаюсь, принимать решение будет временно исполняющий обязанности губернатора, а у меня планов куда-то уходить нет».Напомним, что в середине мая на фоне перехода Антона Алиханова на пост главы Минпромторга в отставку подали министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин и глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.