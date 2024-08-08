Елена Серая ушла с поста министра регионального контроля

Елена Серая ушла с поста министра регионального контроля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Елена Серая ушла с поста министра регионального контроля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области в четверг, 8 августа.

Серая написала заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию 4 августа 2024 года.«Распоряжением врио губернатора исполнение обязанностей министра возложено на Оксану Астахову, первого заместителя министра», — заявила и.о. начальника пресс-службы регионального правительства Виктория Алтухова.

В октябре 2019 года стало известно, что Оксана Астахова покинула пост главы руководителя Фонда капитального ремонта Калининградской области, который занимала с июля 2016 года. Экс-губернатор Антон Алиханов заявил, что Астахова ушла с места работы для того, чтобы занять более высокую должность в другом регионе. Тогда же она отметила, что будет готова вернуться в правительство Калининградской области в случае приглашения. В ноябре 2020 года Астахова уволилась из правительства мурманской области, где занимала пост вице-губернатора региона.

Напомним, что в середине мая на фоне перехода Антона Алиханова на пост главы Минпромторга в отставку подали министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин и глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.Тогда же министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что у него нет планов уходить из правительства региона.

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