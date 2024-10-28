СМИ: пограничники в Литве жалуются на нехватку денег на охрану границы с РФ

Проект бюджета на следующий год не предусматривает выделение пограничникам дополнительных 15 миллионов евро на усиление охраны границы с Калининградской областью. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на главу Службы охраны госграницы (VSAT) Рустамаса Любаеваса.



По его словам, в начале года VSAT подготовила план усиления охраны границы с Россией, который предусматривал обновление систем наблюдения, строительство физического барьера, сооружение пограничной тропы и привлечение дополнительного персонала.

«На сегодняшний день у нас есть положительные сигналы от Евросоюза о том, что системы технического мониторинга будут финансироваться из финансовых инструментов сообщества. Однако у нас пока нет возможностей для других запланированных мер. <...> На сегодняшний день, не считая запланированного финансирования ЕС, на границу с Россией необходимо около 15 миллионов евро», — заявил командующий на заседании парламентского комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Как сообщает Любаевас, в следующем году на VSAT планируется выделить 110,3 миллиона евро, что на 25 миллионов меньше, чем в этом году. Большая часть бюджета — 92 миллиона евро — будет направлена на зарплату пограничников.

Осенью 2024 года Литва два раза устанавливала противотанковые заграждения на границе с Калининградской областью Россией. Так, «зубы дракона» первый раз появились в начале сентября. Об их установке сообщало министерство обороны республики на своей официальной странице в соцсетях. Заграждения установили перед мостом королевы Луизы, который соединяет российский Советск и литовский Панемуне. Спустя месяц «зубы дракона» убрали. Во второй раз противотанковое сооружение появилось возле МАПП «Дубки». Министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил, что принятая мера «позволит задержать продвижение боевой техники противника, которую тогда можно уничтожать огнем». В середине октября Литва заявила о намерении построить завод взрывчатки в партнёрстве с Украиной.