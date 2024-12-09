СМИ: министр обороны Индии посетит Калининград 9 декабря

Министры обороны Индии Раджнатх Сингх в рамках официального визита посетит Калининград в понедельник, 9 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Индии.



Раджнатх Сингх посетит судостроительный завод «Янтарь», где введет в эксплуатацию новейший многоцелевой фрегат с управляемыми ракетами-невидимками ВМС Индии «Tushil».

Контракт на поставку Россией двух фрегатов проекта 11356М был подписан министерством обороны Индии 27 октября 2018 года. Согласно договоренностям, два фрегата построят на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2023-2024 годах, а два — на государственных верфях Индии на Гоа. В постройке «российской» пары фрегатов решили применить корпуса двух фрегатов, строительство которых приостановили из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поступали с Украины.