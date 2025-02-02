Посол РФ в Дании: Россия будет отстаивать свои интересы в Балтике

Все новости по теме: Политика

Россия будет защищать свои интересы в Балтике в ответ на попытки НАТО сделать море своим внутренним. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя решение североатлантического блока запустить патрулирование Балтики с использованием фрегатов и морской авиации. Его слова передаёт ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что слова генсека НАТО Марка Рютте о запуске патрулирования Балтийского моря с целью защиты инфраструктуры своих стран является попыткой альянса превратить море в своё внутреннее. По словам Барбина, это решение направлено в том числе и на ограничение свободы судоходства и на контроль исполнения санкций против России.

«Россия с опорой на международное право будет делать все необходимое для защиты своих интересов. Никаких иллюзий на этот счет у наших оппонентов быть не должно», — отметил посол.

Накануне стало известно, что береговая охрана Норвегии вечером 30 января задержала судно Silver Dania с российским экипажем на борту на основании юридического запроса властей Латвии, а также решения норвежского окружного суда Норд-Трумса и Сеньи. Причиной послужило подозрение в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией 26 января. Само судно зарегистрировано в Норвегии и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. 1 февраля корабль с россиянами на борту отпустили.

Напомним также, что 25 декабря финский оператор газотранспортной системы Fingrid сообщил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. После этого ЕС решил усилить санкции против танкерного флота РФ из-за обрыва кабелей на Балтике. Позже НАТО направило 10 кораблей в Балтийское море для охраны подводных кабелей. Через время The Washington Post сообщила, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастности России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter