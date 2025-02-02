Посол РФ в Дании: Россия будет отстаивать свои интересы в Балтике

Россия будет защищать свои интересы в Балтике в ответ на попытки НАТО сделать море своим внутренним. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя решение североатлантического блока запустить патрулирование Балтики с использованием фрегатов и морской авиации. Его слова передаёт ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что слова генсека НАТО Марка Рютте о запуске патрулирования Балтийского моря с целью защиты инфраструктуры своих стран является попыткой альянса превратить море в своё внутреннее. По словам Барбина, это решение направлено в том числе и на ограничение свободы судоходства и на контроль исполнения санкций против России.
«Россия с опорой на международное право будет делать все необходимое для защиты своих интересов. Никаких иллюзий на этот счет у наших оппонентов быть не должно», — отметил посол.
Накануне стало известно, что береговая охрана Норвегии вечером 30 января задержала судно Silver Dania с российским экипажем на борту на основании юридического запроса властей Латвии, а также решения норвежского окружного суда Норд-Трумса и Сеньи. Причиной послужило подозрение в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией 26 января. Само судно зарегистрировано в Норвегии и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. 1 февраля корабль с россиянами на борту отпустили.Напомним также, что 25 декабря финский оператор газотранспортной системы Fingrid сообщил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. После этого ЕС решил усилить санкции против танкерного флота РФ из-за обрыва кабелей на Балтике. Позже НАТО направило 10 кораблей в Балтийское море для охраны подводных кабелей. Через время The Washington Post сообщила, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастности России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря.