Посол РФ в Дании: Россия будет отстаивать свои интересы в Балтике

Россия будет защищать свои интересы в Балтике в ответ на попытки НАТО сделать море своим внутренним. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя решение североатлантического блока запустить патрулирование Балтики с использованием фрегатов и морской авиации. Его слова передаёт ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что слова генсека НАТО Марка Рютте о запуске патрулирования Балтийского моря с целью защиты инфраструктуры своих стран является попыткой альянса превратить море в своё внутреннее. По словам Барбина, это решение направлено в том числе и на ограничение свободы судоходства и на контроль исполнения санкций против России.

«Россия с опорой на международное право будет делать все необходимое для защиты своих интересов. Никаких иллюзий на этот счет у наших оппонентов быть не должно», — отметил посол.

Накануне стало известно, что береговая охрана Норвегии вечером 30 января задержала судно Silver Dania с российским экипажем на борту на основании юридического запроса властей Латвии, а также решения норвежского окружного суда Норд-Трумса и Сеньи. Причиной послужило подозрение в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией 26 января. Само судно зарегистрировано в Норвегии и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. 1 февраля корабль с россиянами на борту отпустили.