В Кракове по требованию властей закрыли генконсульство России

В Кракове по требованию властей закрыли генконсульство России
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

В Кракове досрочно закрыли генконсульство России в Польше. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.

«Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу, — сообщил Ордаш. — Этот объект мы арендуем. Таким образом закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет».

Объявление о скором закрытии диппредставительства было опубликовано на его официальном сайте ещё 21 мая. В нём сообщалось, что последний день работы генконсульства 30 июня 2025 года, однако приём обращений заявителей по всем видам оказания консульских услуг прекратился ещё 2 июня.

«По всем консульским вопросам с 2 июня 2025 г. рекомендуем обращаться в Консульский отдел Посольства России в Варшаве или в Генеральное консульство России в Гданьске», — говорилось в объявлении.

Андрей Ордаш также сообщил РИА Новости, что, скорее всего, в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове будет закрыто консульство Польши в Иркутске или в Калининграде.

О решении польских властей закрыть российское консульство в Кракове стало известно утром 12 мая. Глава МИД Польши заявил, что решение закрыть консульство связано «с наличием доказательств о причастности России к диверсии в торговом центре на севере Варшавы». Пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 произошёл в ночь на 12 мая.

Осенью 2024 года польские власти закрыли генконсульство РФ в Познани и обязали трёх российских дипломатов покинуть страну до полуночи 30 ноября. Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

В апреле 2022 года генконсульство Польши в Калининграде перестало выдавать любые визы. В январе 2023 года визовый центр возобновил приём документов.

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