Горсовет Калининграда проголосовал за отставку депутата Евгения Любивого

Городской совет Калининграда проголосовал за отставку депутата Евгения Любивого. Решение приняли на голосовании в закрытом режиме после заседания 25 июня, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

«По решению депутатов мы имеем на это право [закрытые заседания]. Вопрос был связан с нарушением антикоррупционного законодательства на основании представления службы по противодействию коррупции Калининградской области. Нарушил депутат городского совета Любивый Евгений Дмитриевич, решение будет опубликовано в любом случае. Нарушение связано с предоставлением сведений и декларированием доходов за истёкший период», — рассказал после заседания глава Калининграда Олег Аминов.

Депутат Сергей Севостьянов рассказал «Новому Калининграду», что на закрытом заседании рассматривали заявление об отставке Любивого, которое он сам подал в горсовет 19 июня. Письмо от службы по противодействию коррупции Калининградской области поступило в представительный орган за 10 дней до этого. В документе отмечалось, что Любивый нарушил антикоррупционное законодательство, не предоставив до 1 апреля сведения о своих доходах. По словам Севостьянова, 18 депутатов проголосовали за отставку Любивого. Четверо воздержались от принятия решения. При этом сам Евгений Любивый на заседании 25 июня не присутствовал.

«Наша фракция немного в растерянности. Если бы даже единоросса лишали мандата, мы бы этого не хотели, несмотря на то что мы противоборствующие фракции. Здесь принцип солидарности, позиция фракции „Единая Россия“, такая категорическая, она тоже понятна: действительно, человек два месяца... Чего он ждал? Я уже молчу о тех месяцах после нового года, когда у него было время до апреля [декларацию] подать», — рассказал Севостьянов.

Бывший главный врач Больницы скорой медицинской помощи Евгений Любивый являлся депутатом городского совета Калининграда с сентября 2021 года. В период с 8 октября 2021-го по 22 марта 2023-го он был главой Калининграда.

В конце 2023 года пограничники задержали экс-главу Калининграда и тогда ещё главврача БСМП Евгения Любивого на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Тогда в правительстве региона заявили, что Любивый покинул БСМП по собственному желанию в связи с переездом в другой регион. В апреле Евгений Любивый подал в суд на минздрав и БСМП с требованием восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, однако ему в этом отказали.

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