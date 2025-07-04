Калининградцы рассказали о сложностях с оформлением УТД для транзита по Литве

Генеральное консульство Литвы в Калининграде и консульство Литвы в Советске перестали принимать документы на оформление УТД — запись на прием на сайтах консульств закрыта в течение последних недель. В консульстве в Советске отмечают, что в связи с летней нагрузкой запись осуществляется в определенные дни.



«Записи на подачу документов для оформления упрощенных транзитных документов на сайте генерального консульства Литвы в Калининграде нет довольно давно. Слоты на подачу документов в Советске в мае были, но в июне их уже нет, в начале июля запись так и не открыли», — рассказал житель Калининграда Олег. По его словам, также периодически возникают проблемы с сайтом дипломатических представительств соседнего государства. «Каждый день захожу, чтобы посмотреть, открылась ли запись, но сайт иногда не открывается сутками. Возможно, подвергается атакам», — предположил собеседник «Нового Калининграда».

В консульстве Литвы в Советске рассказали, что запись осуществляется только через сайт, по телефону её нет. В связи с летним периодом отмечается большое количество желающих оформить УТД. «Запись открывается в предпоследнюю неделю месяца. Например, на июль она была 19-20 июня», — пояснили в консульстве.





Скрин сайта сервиса записи на подачу документов на оформление УТД

Упрощенный транзитный документ представляет собой визу, которая вклеивается в заграничный паспорт. Срок действия — три года, стоимость — 5 евро. По УТД можно осуществлять транзит по Литве в течение 24 часов (въезд в Литву из Калининградской области, выезд — в Белоруссию и наоборот).

В настоящее время для оформления УТД жителям региона необходимо подтверждение того, что на основной территории РФ живут близкие родственники либо есть работа по контракту или недвижимость. В прошлом году появилось требование о том, что ксерокопии документов родственников должны быть заверены нотариально.

В апреле Литва ввела ограничение транзита на мотоциклах и мопедах — в настоящее время воспользоваться УТД могут только автомобилисты.