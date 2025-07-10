Генконсульство Литвы: запись на УТД осуществляется в соответствии с графиком

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В Генеральном консульстве Литвы в Калининградской области прокомментировали жалобы калининградцев на проблемы с записью на оформление УТД (упрощенного транзитного документа). В ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» в генконсульстве сообщили, что запись на подачу осуществляется в соответствии с графиком.

«Жители области на подачу документов на оформление УТД могут записаться через сайт Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде. Запись на подачу документов осуществляется строго в соответствии с периодическим графиком», — говорится в ответе за подписью врио генконсула Гитаны Григайтите. При этом не уточняется, где можно ознакомиться с графиком.

Что касается проблем с доступом к сайту Генконсульства, которые периодически возникают у калининградец, они вызваны «ограничениями, введенными институциями РФ». «Возможные технические трудности с доступом к сайту консульства возникают в связи с ограничениями, введенными институциями Российской Федерации. Министерство иностранных дел Литовской Республики изложило суть проблемы МИД РФ, но ответа еще не получило», — говорится в ответе.

В начале июля читатели «Нового Калининграда» обратили внимание на то, что «довольно давно» нет записи на подачу документов для оформления упрощенных транзитных документов, также периодически возникают проблемы с сайтом дипломатических представительств соседнего государства.

В консульстве Литвы в Советске рассказали, что запись осуществляется только через сайт, по телефону её нет. В связи с летним периодом отмечается большое количество желающих оформить УТД. «Запись открывается в предпоследнюю неделю месяца. Например, на июль она была 19-20 июня», — пояснили в консульстве. 

Упрощенный транзитный документ вклеивается в заграничный паспорт. Срок действия — три года, стоимость — 5 евро. По УТД можно осуществлять транзит по Литве в течение 24 часов (въезд в Литву из Калининградской области, выезд — в Белоруссию и наоборот). В настоящее время для оформления УТД жителям региона необходимо подтверждение того, что на основной территории РФ живут близкие родственники либо есть работа по контракту или недвижимость. В прошлом году появилось требование о том, что ксерокопии документов родственников должны быть заверены нотариально.

В апреле Литва ввела ограничение транзита на мотоциклах и мопедах — в настоящее время воспользоваться УТД могут только автомобилисты.

С июня 2025 года ряд европейских стран, включая Литву, перестали признавать заграничные паспорта старого образца, поэтому для оформления необходимо иметь биометрический паспорт. 

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