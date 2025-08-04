Эксперт: заявления представителей НАТО по поводу Калининграда — это «пугалки»

Заявления представителей стран НАТО по поводу Калининградской области — это пугалки, направленные против собственного населения. Такое мнение высказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев в интервью «Новому Калининграду», комментируя предложение губернатора региона Алексея Беспрозванных не реагировать на заявления НАТО.

«Да, он [губернатор] правильно говорит, я с ним совершенно согласен. Эти заявления — пугалки. Пытаются в некоторых случаях запугать население, причем больше свое, чтобы не задавали лишних вопросов об экономических проблемах, возникших во многом из-за антироссийских санкций, в некоторых — показать своему начальству, как западные военные хорошо работают — мол, если понадобится, то сотрут Калининградскую область с лица земли», — отметил Юрий Зверев.

По его словам, смысл таких заявлений может быть в том, что зарубежные военачальники хотят снять с себя ответственность. «В качестве примера: в свое время выступал один американский генерал ВВС по поводу ситуации в Сирии. Его спрашивают, можно ли создать бесполетную зону над Сирией? Он говорит: можно, если разрешите сбивать российские самолеты. У нас тут же стали писать, что он выступил с агрессивным заявлением. А на самом-то деле господин генерал просто технично снял с себя ответственность за реализацию этой бредовой идеи, потому что он прекрасно понимал, что никто ему такого разрешения не даст», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. По его словам, российский регион окружен со всех сторон НАТО, и армия и ее союзники теперь имеют возможность «снести его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». В Госдуме заявили, что подобные действия будут означать нападение на Россию со всеми ответными мерами. Губернатор Алексей Беспрозванных призвал жителей не реагировать на заявления стран НАТО в отношении региона.