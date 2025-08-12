В случае атаки на Калининградскую область Россия не останется в стороне и ответит ударом по европейским столицам, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он отметил, что НАТО уже не первый год грозит напасть на Калининградскую область, которая у альянса «как в кость в горле». Однако, как подчеркнул парламентарий, Россия готова к атаке на свою территорию: «Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжелым последствиям».

Он также предупредил, что как только «они [НАТО] сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы». В таком случае центры европейских государств не спасут никакие бомбоубежища, заключил Колесник.

Напомним, ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. По его словам, российский регион окружен со всех сторон НАТО, и армия и ее союзники теперь имеют возможность «снести его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». В Госдуме заявили, что подобные действия будут означать нападение на Россию со всеми ответными мерами. Губернатор Алексей Беспрозванных призвал жителей не реагировать на заявления стран НАТО в отношении региона.