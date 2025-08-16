Трамп: признание Донбасса частью России — быстрый путь к миру

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Если Киев признает Донбасс частью России, мирное соглашение может быть достигнуто быстро. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после саммита с Владимиром Путиным на Аляске, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The New York Times.

«После встречи с российским президентом президент Трамп заявил европейским лидерам, что теперь он выступает за передачу неоккупированных украинских территорий России для прекращения боевых действий — это уступка, против которой выступает Украина», — отмечается в материале издания.

Аналогичную информацию озвучило и информагентство Reuters, пишет «Коммерсант». Как сообщается, Трамп заявил представителям Евросоюза, что Путин готов «заморозить» линии фронта в других районах, если Украина выведет войска из ДНР и ЛНР.

Напомним, Напомним, встреча президентов США и России прошла 15 августа на Аляске. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Стороны назвали их продуктивными. Комментируя итоги переговоров в части обсуждения вопроса о конфликте с Украиной, Трамп подчеркнул, что Киеву надо соглашаться на сделку. «Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен дать свое согласие. Но это ужасный конфликт, в котором он много теряет, и обе стороны страдают, и, надеюсь, это можно будет завершить. <...> Теперь все зависит от президента Зеленского, чтобы это довести до конца <...> Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они [Украина] — нет», — сказал американский лидер.

В свою очередь, Евросоюз и Великобритании по итогам саммита РФ и США заявили, что отказываются ограничивать поставки оружия Киеву и намерены продолжать санкционное давление на Россию и  поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

