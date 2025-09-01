СМИ: ЕС увеличит финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград поездами

Еврокомиссия намерена увеличить финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград российскими поездами. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве в рамках своего турне по военным объектам восточноевропейских стран, пишет ТАСС.



«Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справится с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование, в частности, чтобы помочь Литве наблюдать за поездами, которые идут с основной территории России в Калининград, а также, например, для приобретения вертолетов», — цитирует издание Фон дер Ляйен. Она добавила, что «сама уже видела один такой поезд».

По её словам, все эти усилия являются частью программы, которая была введена в действие в 2021 году с целью «усилению границ Литвы», ее объем составляет 327 млн евро.

Ранее Фонд восстановления и охраны болот Литвы обратился к министерствам обороны и охраны окружающей среды республики с просьбой восстановить осушенные болота на границе с Беларусью для «усиления безопасности».

Напомним, 25 марта 2025 года во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропала гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военными на борту. Солдат нашли мертвыми. При этом болото, из которого вытащили затонувшую бронемашину армии США, не было отмечено на государственных картах, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис.