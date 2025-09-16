Еврокомиссия (ЕК) не представит очередной пакет антироссийских санкций 17 сентября, как ожидалось. Его обнародование откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

В ЕК не уточнили новые возможные сроки официального представления новых санкций. По данным европейского издания, задержка связана с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций против РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те «снизили зависимость от российской нефти».

Напомним, Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против РФ в середине июля. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас назвала его «одним из самых сильных пакетов санкций против России». В начале сентября глава ассоциации калининградских мебельщиков Евгений Перунов отметил, что 2025 год стал «самым колоссальным с точки зрения плохой экономики» для калининградских мебельных компаний. «Гвоздь в гроб» вбил 18-й пакет санкций.