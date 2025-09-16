Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент с БПЛА в Польше провокацией и отметил, что европейские страны «придумывают все время новые пугалки». Об этом сообщает ТАСС.

«Откуда [БПЛА] прилетели? С Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. На большее духу не хватило у тех, кто делал эту провокацию», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Председатель Госдумы отметил, что европейские страны «придумывают все время новые пугалки», и ситуация в Польше — одна из них. «Сейчас привели [себя] в состояние боевой готовности. И опять начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны?» — добавил он.

Напомним, ранее власти Польши заявили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над страной сбили «российские» БПЛА. Позднее стало известно, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками как акт нападения. После новости о том, что на территорию Польши залетели около 20 беспилотников, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции «Восточный Страж» на восточном фланге альянса.

Новый инцидент с дроном в Варшаве произошел через несколько дней после того, как в воздушное пространство страны проникли, как утверждают власти Польши, почти два десятка «российских» БПЛА. Летавший над дворцом президента Польши и правительственными зданиями в Варшаве дрон вечером 15 сентября удалось нейтрализовать без единого выстрела.