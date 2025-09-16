СМИ: летавший над дворцом президента Польши дрон нейтрализовали без выстрелов

Летавший над дворцом президента Польши и правительственными зданиями в Варшаве дрон вечером 15 сентября удалось нейтрализовать без единого выстрела, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, которая в свою очередь ссылается на Государственную службу охраны (СОП). В службе отказались назвать модель перехваченного дрона.

Ранее в СОП сообщили изданию Polsat News, что дрон не представлял угрозы. Его заметили патрульные Государственной службы охраны, они задержали и передали полиции двух мужчин, управлявших аппаратом.

Накануне польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что правительственным комплексом на Парковой улице и дворцом Бельведер был замечен и сбит БПЛА. По подозрению к причастности к инциденту были задержаны двое граждан Белоруссии. Других подробностей инцидента, включая информацию о задержанных, Туск не привел.

Как отмечает РБК, замок Бельведер — временная резиденция президента Польши. Новый глава государства Кароль Навроцкий после официального вступления в должность переехал туда с семьей.

Новый инцидент с дроном в Варшаве произошел всего через несколько дней после того, как в воздушное пространство страны проникли, как утверждают власти Польши, почти два десятка «российских» БПЛА. В Варшаве массовый прилет беспилотников 10 сентября интерпретировали как «акт агрессии». По запросу Польши страны НАТО применили 4-ю статью устава альянса о консультациях на случай угрозы безопасности.

Минобороны России заявило, что ударов по объектам в Польше не планировалось, и предложило провести консультации с польскими военными. В белорусском Минобороны, в свою очередь, заявили, что Минск заранее предупредил Варшаву о приближении «неизвестных летательных аппаратов».