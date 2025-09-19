Начало операции НАТО «Восточный часовой» намерены провести в Польше

Операция стран НАТО «Восточный часовой» начнется на юго-восточном фланге альянса — в Румынии и Польше. Она направлена на укрепление позиций на востоке после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС.

«Я полагаю, что она начнется по большей части на юго-восточном фланге. Мы говорим о Румынии и Польше. Затем мы будем двигаться выше — через страны Балтии, Финляндию до самого севера — в Норвегию», — сказал президент Финляндии Александер Стубб.



О начале операции объявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе 12 сентября: «Я и [Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции „Восточный часовой“, чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге». Операция будет включать элементы воздушной и наземной обороны. В ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ.

Напомним, ранее власти Польши заявили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над страной сбили «российские» БПЛА. Позднее стало известно, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками как акт нападения. После новости о том, что на территорию Польши залетели около 20 беспилотников, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции «Восточный Страж» на восточном фланге альянса.

Новый инцидент с дроном в Варшаве произошел через несколько дней после того, как в воздушное пространство страны проникли, как утверждают власти Польши, почти два десятка «российских» БПЛА. Летавший над дворцом президента Польши и правительственными зданиями в Варшаве дрон вечером 15 сентября удалось нейтрализовать без единого выстрела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент провокацией и отметил, что европейские страны «придумывают все время новые пугалки».

Директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. И. Канта Юрий Зверев говорил, что блок НАТО воспользовался провокацией с дронами, чтобы усилить войска на восточном фланге.