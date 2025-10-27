Посольство РФ рекомендует не ездить в Литву через Беларусь на автотранспорте

Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок на автотранспорте в Литву через территорию Белоруссии. Соответствующее сообщение разместило в своем телеграм-канале Посольство России в Литве.

«Властями Литовской Республики принято решение с 26 октября 2025 г. на неопределенный срок остановить работу двух оставшихся многосторонних автомобильных пунктов пропуска на границе с Белоруссией — „Медининкай—Каменный Лог“ и „Шальчининкай—Бенякони“. В данной связи до прояснения ситуации Посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Литву и из нее на автомобильном транспорте через территорию Белоруссии», — говорится в обращении.

Напомним, в понедельник литовские власти на неопределенное время закрыли два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Меры были связаны с учащением появления в погранзоне метеозондов, которыми в Литву перебрасывают контрабандные сигареты. Появление зондов, как уверяют власти соседней республики, вынуждает закрывать Вильнюсский международный аэропорт (26 октября его временно закрывали в третий раз за последние три дня). Также со стороны литовских властей прозвучало предложение ограничить калининградский транзит, однако позже они признали, что сделать это не получится.

