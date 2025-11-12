Екатерину Канаеву рекомендовали на должность председателя комитета по соцполитике

Кандидатуру Екатерины Канаевой рекомендовали для избрания на должность председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту. Решение приняли на заседании комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту в среду, 12 ноября.

Решение фракции партии «Единая Россия» поступило в комитет 11 ноября. «Хочу поддержать кандидатуру Екатерины Николаевны. Все мы ее знаем, наша коллега очень профессиональный человек. Я уверен, [она] внесет большую пользу в развитие и комитета, и всей социальной политики на территории Калининградской области, поэтому прошу вас поддержать», — сказал председатель Заксобрания Андрей Кропоткин.

Напомним, что на заседании комитета по образованию Калининградской торгово-промышленной палаты 6 ноября Екатерина Канаева сообщила, что в августе ушла с поста директора Гусевского политеха, позже она подтвердила «Новому Калининграду», что перешла работать в Заксобрание на освобожденную основу (за зарплату).

Источник «Нового Калининграда» 9 ноября сообщил, что кандидатуру депутата Законодательного собрания Екатерины Канаевой рассматривают на пост главы администрации Гусева. Другой источник говорил, что она должна стать председателем профильного комитета Заксобрания по социальной политике после того, как его главу Нину Федорову назначили главой Балтийска.

