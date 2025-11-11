Литва вручила Беларуси ноту протеста, пригрозив продлить закрытие границы

МИД Литвы вручил сотруднику посольства Беларуси ноту протеста и предупредил, что закрытие границы может быть продлено. Об этом сообщил телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление дипведомства.

«Представителю посольства Республики Беларусь в Литовской Республике, вызванному в Министерство иностранных дел, в очередной раз был выражен решительный протест в связи с продолжающимися нарушениями Беларусью воздушного пространства Литвы, которые следует расценивать как гибридные атаки», — пояснили в МИД, уточнив, что речь идет о «зафиксированных 8 и 10 ноября нарушениях воздушного пространства, когда нелегальные воздушные шары с территории Беларуси вновь представляли угрозу гражданской авиации и общественной безопасности».

«МИД напомнил... что в случае повторных нарушений государственной границы Литвы с территории Беларуси Литва оставляет за собой право продлить на более длительный срок ограничения на пересечение литовско-белорусской границы <...> или принять дополнительные меры, и строго потребовал от Беларуси незамедлительно принять меры по предотвращению подобных гибридных атак, осуществляемых с ее территории», — добавили в дипведомстве.

Напомним, что решение Литвы о прекращении пропускного режима было принято на фоне инцидентов с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. Правительство страны на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения.

В ответ на действия Вильнюса белорусские власти ограничили движение грузовых автомобилей с литовскими номерами на белорусско-литовском участке границы, а позже ужесточили правила для зарегистрированных в Литве грузовиков.

Литовские перевозчики потребовали распространить ограничения и на железнодорожное сообщение с Беларусью «для справедливой конкуренции». В стране застряли около пяти тысяч фур и полуприцепов, что, по оценке ассоциации Linava, уже обошлось перевозчикам примерно в пять миллионов евро за неделю.

10 ноября литовским водителям, которые застряли в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом, разрешили покинуть страну, оставив фуры на специально оборудованных стоянках возле пункта пропуска «Котловка».