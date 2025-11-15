Польша официально уведомила Беларусь об открытии с понедельника двух КПП

С понедельника, 17 ноября, Польша открывает КПП «Кузница» и «Бобровники» на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на официальное уведомление со стороны польских властей, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Отмечается, что контрольно-пропускные пункты будут работать с рядом ограничений. В частности, через «Кузницу — Брузги» будет разрешено только движение легкового транспорта, а через «Бобровники — Берестовицу» сможет ехать пассажирский транспорт, в том числе автобусы, а также фуры, зарегистрированные в ЕС и Швейцарии. При этом органы пограничной службы Беларуси заявили, что готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме.

В свою очередь, литовские перевозчики назвали решение польских властей «ударом ниже пояса». «Поляки всегда так делают — не понимаю, почему Литва такая нехитрая, а поляки такие хитрые», — прокомментировал ситуацию президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас. Он добавил, что так же было и с повышением акцизов на топливо: «Говорили, что и поляки, и литовцы повысят. Но повысили только литовцы, и все поехали заправляться в Польшу».

Генсек Международного транспортно-логистического альянса (TTLA) Повилас Дрижас считает, что поляки «фактически воспользуются ситуацией, поскольку наши коридоры закрыты». «Поток из Азии, Китая в Европу будет идти через Польшу. Перевозки в Центральную Азию станут дороже — они заработают и поедут в обратном направлении, а мы ничего не сможем сделать», — констатировал он.

Напомним, ранее правительство Литвы на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывает с инцидентами с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. Теперь Литва предлагает Еврокомиссии включить Беларусь в новый пакет антироссийских санкций. При этом литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отметили в Сейме.