Литва остановила ж/д транзит грузов «Лукойла» в Калининградскую область

Государственное предприятие «Железные дороги Литвы» сообщило об остановке транзита грузов российской компании «Лукойл» в Калининградскую область. Об этом пишет ТАСС.

«Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию», — цитирует издание гендиректора компнии Эгидиюса Лазаускаса.

В октябре 34 дочерних структуры компаний «Роснефть» и «Лукойл» были включены в новый пакет американских санкций, после чего «Лукойл» заявил о намерении продать зарубежные активы. Министерство финансов США разрешило в течение месяца осуществлять некоторые финансовые операции с «Роснефтью» и «Лукойлом». Как сообщили в мининфраструктуры Калининградской области, прекращение перевозок нефтепродуктов ПАО «Лукойл» по железной дороге в регион через территорию Литвы не отразится на регионе.

28 октября глава МИД республики Кястутис Будрис заявил, что Литва может при необходимости ограничить калининградский транзит. В свою очередь, в президентуре Литвы отметили, что закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается. Однако это не означает, что ее нельзя использовать в будущем, добавил советник президента Дейвидас Матуленис. В мининфраструктуры Калининградской области сообщили, что грузопоток в Калининградскую область по-прежнему направляется через Литву и частично через Латвию.