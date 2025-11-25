«Литву поставили на колени»: в Сейме признали, что переговоры с Минском неизбежны

Литве придется провести переговоры с Беларусью на тему пограничного урегулирования. Это «неизбежно». Такое мнение озвучил депутат Сейма, глава оппозиционного демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис, сообщает телеграм канал информагентства «Sputnik Литва».

«Не вижу альтернативы... Я не сомневаюсь, что для того, чтобы как-то разрешить эту ситуацию, в которой мы, по сути, уже находимся на стороне проигравших, эти переговоры на политическом уровне будут неизбежны», — заявил Сквернялис.

Он отметил, что власти Литвы пребывают в растерянности, не понимая, о чем вести переговоры и нужны ли они вообще. При этом, по мнению Сквернялиса, рычаги воздействия на Минск у Литвы были, но их применили неумело.

«Вот и вышел результат, что Литву поставили на колени: фуры стоят в Беларуси, воздушные шары [с контрабандой] летают, границу мы открыли, а желаемого не добились», — подытожил политик.

Напомним, ранее правительство Литвы закрывало пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывала с инцидентами с метеошарами, используемыми для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. При этом в литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отмечали в Сейме.

19 ноября стало известно, что власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока, однако заявили, что не будут возмещать убытки из-за закрытия границы с Белоруссией. Глава Минтранса республики Юрас Таминскас пояснил, что власти многократно предупреждали литовских перевозчиков о «рисках» работы на восточном направлении.



В свою очередь, литовские перевозчики заявили, что решение властей закрыть погранпереходы на границе с Беларусью привело к утрате Литвой статуса транзитной страны, вернуть который «будет очень непросто». Руководитель одной из литовских транспортно-логистических компаний и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич отметил, что заказы литовских перевозчиков уже «перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль». Он также обвинил литовские власти в перекладывании ответственности за свои неправильные решения на бизнес.