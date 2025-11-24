Ассоциация перевозчиков: Литва, закрыв границы, потеряла транзитный статус

Решение литовских властей закрыть погранпереходы на границе с Беларусью привело к утрате Литвой статуса транзитной страны, заявил руководитель одной из литовских транспортно-логистических компаний и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Статус транзитной страны мы уже потеряли. Вернуть будет очень непросто», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Гигевич также отметил, что заказы литовских перевозчиков уже «перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль». Он также обвинил литовские власти в перекладывании ответственности за свои неправильные решения на бизнес.

Ранее власти Литвы заявили, что не будут возмещать убытки из-за закрытия границы с Белоруссией. Глава Минтранса республики Юрас Таминскас пояснил, что власти многократно предупреждали литовских перевозчиков о «рисках» работы на восточном направлении. «Очевидно, что они все равно ехали, ездят и будут ездить — это не изменит их мнение и их поведение. Если они публично заявляют, что продолжают работать в восточном направлении, то почему тогда нужно требовать от государства покрывать понесённые убытки?» — сказал он.

19 ноября стало известно, что власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока. Работа пунктов возобновляется в четверг, 20 ноября.

Напомним, ранее правительство Литвы на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывает с инцидентами с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы.

Теперь Литва предлагает Еврокомиссии включить Беларусь в новый пакет антироссийских санкций. При этом литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отметили в Сейме. При этом Литва за полгода собирается создать технологию для борьбыс метеозондами и дронами. На предложение властей отправить идеи, как бороться с воздушными шарами с контрабандой, откликнулось несколько десятков литовских компаний. Кроме того, Литва попросила у НАТО помощи в решении проблемы с метеозондами. Белорусская сторона передала Литве новые инструкции по работе литовских перевозчиков на территории республики.