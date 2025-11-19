Литва решила открыть границу с Беларусью с 20 ноября

Все новости по теме: Граница
Литва решила открыть границу с Беларусью с 20 ноября

Власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока. Об этом пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление главы МВД Литвы Владислава Кондратовича.

«Учитывая решения Комиссии по национальной безопасности от 18 ноября о том, что обстоятельства изменились и ограничения на пересечение государственной границы, установленные 29 октября 2025 года... больше не нужны, в целях обеспечения внутренней безопасности целесообразно снять ограничения, установленные вышеупомянутым постановлением», — сообщил Кондратович.

Он уточнил, что работа двух пунктов возобновится в четверг, 20 ноября, подчеркнув, что это должно позволить литовским фурам вернуться из Беларуси.

«Ответа как такового пока нет. Общение идет, но... о [грузовых] автомобилях мы еще будем говорить [с белорусской стороной]... Нам нужно решать этот вопрос, но уже другими силами и другими средствами», — добавил Кондратович.

Напомним, ранее правительство Литвы на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывает с инцидентами с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы.

Теперь Литва предлагает Еврокомиссии включить Беларусь в новый пакет антироссийских санкций. При этом литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отметили в Сейме. При этом Литва за полгода собирается создать технологию для борьбы с метеозондами и дронами. На предложение властей отправить идеи, как бороться с воздушными шарами с контрабандой, откликнулось несколько десятков литовских компаний. Кроме того, Литва попросила у НАТО помощи в решении проблемы с метеозондами. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter