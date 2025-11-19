Литва решила открыть границу с Беларусью с 20 ноября

Власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока. Об этом пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление главы МВД Литвы Владислава Кондратовича.

«Учитывая решения Комиссии по национальной безопасности от 18 ноября о том, что обстоятельства изменились и ограничения на пересечение государственной границы, установленные 29 октября 2025 года... больше не нужны, в целях обеспечения внутренней безопасности целесообразно снять ограничения, установленные вышеупомянутым постановлением», — сообщил Кондратович.

Он уточнил, что работа двух пунктов возобновится в четверг, 20 ноября, подчеркнув, что это должно позволить литовским фурам вернуться из Беларуси.

«Ответа как такового пока нет. Общение идет, но... о [грузовых] автомобилях мы еще будем говорить [с белорусской стороной]... Нам нужно решать этот вопрос, но уже другими силами и другими средствами», — добавил Кондратович.

Напомним, ранее правительство Литвы на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывает с инцидентами с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы.

Теперь Литва предлагает Еврокомиссии включить Беларусь в новый пакет антироссийских санкций. При этом литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отметили в Сейме. При этом Литва за полгода собирается создать технологию для борьбы с метеозондами и дронами. На предложение властей отправить идеи, как бороться с воздушными шарами с контрабандой, откликнулось несколько десятков литовских компаний. Кроме того, Литва попросила у НАТО помощи в решении проблемы с метеозондами.