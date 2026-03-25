Заседание горсовета Калининграда оказалось под угрозой срыва из-за «разного»

Заседание Совета депутатов Калининграда в среду, 25 марта, оказалось под угрозой срыва. Камнем преткновения оказался вопрос «Разное», который одни очень хотели внести в повестку, а другие наотрез отказывались. За дискуссией наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Предложение внести в повестку дня вопрос «Разное» озвучил руководитель фракции «Коммунистической партии Коммунисты России» Алексей Колобов. Коллеги по депутатскому корпусу не стали принимать решение «вслепую» и попытались выяснить, что именно подразумевается под «разным». Колобов настаивал, что имеет право внести вопрос именно в такой формулировке без объяснения содержания.

Проводивший заседание в отсутствии Олега Аминова Юрий Саломохин вынес на голосование сначала вопрос о включении «Разного» в повестку дня. По семь депутатов проголосовали за и против, один воздержался. Затем Саломохин спросил: «Кто за то, чтобы не включать вопрос в повестку дня». Тех, кто был за такую формулировку, оказалось больше. В итоге коммунисты воздержались от голосования за повестку дня в целом, что Саломохин назвал «саботажем», пригрозив отменить заседание.

Однако оно всё же состоялось и началось с награждения десяти жителей города почётными знаками, грамотами и благодарственными письмами.

Вернуться к обсуждению «Разного» Саломохин предложил Колобову лишь закрыв заседание, когда большинство депутатов поспешно вышли из зала. Руководитель фракции «Коммунистической партии Российской Федерации» Тамилла Чернышева в ответ на это напомнила о необходимости введения кодекса этики депутата.

«Юрий Васильевич, кодекс этики депутата необходим! В очередной раз я это утверждаю. То воду плеснули, то заседание срываете. Видимо, у нас что-то с культурой», — заявила Чернышева. Коммунист Сергей Севостьянов отметил, что проблему с утверждением повестки создал сам Саломохин, ведь вопрос «Разное» традиционно не подразумевает принятия никаких серьёзных решений.

18 июня 2025 года на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета предложение депутата фракции «Коммунистической партии Коммунисты России» Елены Гладилиной внести дополнительный вопрос в повестку дня также было отклонено. Однако проблема — вред здоровью детей из-за частого прохождения через рамку металлодетектора — всё же была озвучена. Единоросс Юрий Саломохин назвал информацию «чушью», перебив выступавшую. Всё это снимал на видео Севостьянов, за что Саломохин облил его водой из своего стакана. Всё это произошло спустя ровно 30 лет со дня знаменитых дебатов, во время которых лидер ЛДПР Владимир Жириновский плеснул соком в лицо на тот момент губернатору Нижегородской области Борису Немцову.

«А я тебе сейчас»: за что калининградский единоросс плеснул водой в коммуниста

Проведение выборов депутатов городского Совета Калининграда восьмого созыва назначено на 20 сентября 2026 года. Последнее заседание текущего созыва планируют провести в июне.