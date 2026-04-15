Телекомпанию «Каскад» возглавил директор фирмы-производителя удобрений

В НТРК «Каскад» сменилось руководство — по данным Единого государственного реестра юрлиц, генеральным директором теперь является Максим Пеляк, экс-гендиректор Сергей Руденко ушёл в отставку. Портал «Руград» обращает внимание, что Пеляк является менеджером экс-вице-премьера правительства области и экс-руководителя телеканала Гарри Гольдмана.

По данным ЕГРЮЛ, смена руководства произошла 14 апреля. Должность генерального директора НТРК «Каскад» занял Максим Пеляк, также являющийся директором компании по производству удобрений «Экосервис», ООО «Эксперт-Реклама» (издательская деятельность прочая), учредителем которого является бывший директор «Каскада» и бывший вице-премьер Гарри Гольдман. Также Пеляк руководит ООО «Мойщик» (мойка автомобилей и т.п.) и возглавляет федерацию фиджитал-спорта.

«60% в уставном капитале компании „Мойщик“ контролирует Гарри Гольдман, — отмечает „Руград“. — Основным учредителем „Экосервиса“ является ООО „Гарант Строй“ Светланы Пахомовой. Последняя руководит АО „Типография“. Это управляющая компания комплекса „Янтарный сказ“ (бывшая типография на Карла Маркса, 18, которая была закрыта, затем приватизирована — прим. „Нового Калининграда“). Выкуп в частную собственность „Янтарного сказа“ связывали в том числе с Гарри Гольдманом. Гендиректором „Гарант Строя“ является Екатерина Суворова — гендиректор ООО „Грек Палас“ Гарри Гольдмана и Димитриоса Казанцидиса. Компания „Экосервис“ зарегистрирована в одном из помещений „Янтарного сказа“».

Бывший генеральный директор телекомпании Сергей Руденко подтвердил «Новому Калининграду» информацию о своей отставке. Он пояснил, что его годовой трудовой контракт истёк. «Задачи, которые поставил губернатор (Алексей Беспрозванных — прим. „Нового Калининграда“), я выполнил даже в сложных финансовых условиях, которые достались от предшественников. Работой доволен, результатом тоже вполне. Команду собрали хорошую, задел и потенциал для развития есть. Дальше учредители примут, уверен, правильные решения и канал будет только процветать», — сказал он.

Также Сергей Руденко добавил, что «от души благодарит творческую команду за поддержку»: «И за то, что даже в трудных условиях смогли начать новые крутые проекты, как, например, „Территория Цирика“ в прямом эфире, как в старые добрые времена. В год 80-летия области увековечили память великого спортивного журналиста — одного из символов Калининградского спорта». Руденко добавил, что значительную роль в этом сыграл новый генеральный продюсер «Каскада» Дмитрий Иванов (спортивный журналист, ранее занимавший должность пресс-атташе министерства спорта области — прим. «Нового Калининграда»).

Напомним, о смене состава учредителей телеканала «Каскад» стало известно в марте — новым совладельцем стал бизнесмен из Калуги Константин Бубненков, консолидировавший 74% в уставном капитале. Оставшаяся часть (26%) принадлежит структуре правительства — АО «Корпорация развития Калининградской области». Источники «Нового Калининграда» утверждали, что новый собственник имеет непосредственное отношение к бывшему директору компании и экс-вице-премьеру Гарри Гольдману, и правительство области теряет контроль над компанией. Однако подтвердить информацию у достоверных источников тогда не удалось.

При этом в Корпорации заявили, что после смены состава учредителей канал продолжает работу в штатном режиме, изменений в операционной деятельности не планируется.


