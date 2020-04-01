Налоговая бдит и пишет СМС: нововведения апреля

Вирус вирусом, а жизнь продолжается. После тёплой зимы всю норму снега погода решила выдать в последний день первого месяца весны. Видимо, чтобы в апреле уже не заморачиваться. Но за окном пока не сказать, чтобы весна. Пусто, мрачно, карантин. Кроме карантина есть и другие новости — например, о том, как изменится наша с вами жизнь в апреле. «Новый Калининград» традиционно рассказывает о главных нововведениях наступившего месяца.



Пенсии

В России с 1 апреля на 6,1% выросли социальные пенсии и пенсии по гособеспечению (выплаты «чернобыльцам» и их семьям, военнослужащим по призыву, участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и так далее). Социальные пенсии по старости начисляются, если у человека не сформирован страховой стаж. Также они выплачиваются инвалидам, людям, потерявшим кормильца, детям-сиротам.

По данным Пенсионного фонда России, увеличение затрагивает 3,8 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии. Большинство получателей социальной пенсии являются инвалидами (2,1 млн человек). В среднем социальная пенсия выросла на 554 рубля до 9,4 тысячи рублей. Средний размер социальной пенсии по потере кормильца в 2020 году составит 10 057 рублей, по инвалидности — 9 844 рубля, по старости — 15 900 рублей. Пенсия участников Великой Отечественной войны, которые имеют право одновременно на страховую и государственную пенсии, в среднем вырастет до 39,8 тыс. рублей. Пенсия инвалидов вследствие военной травмы (также получающих две пенсии) после индексации увеличится в среднем до 32,3 тыс. рублей.

Бесплатные переводы

Центробанк с 1 апреля вновь отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (по факту комиссия действовала всего три месяца — с января по март). Бесплатно пользоваться системой банки смогут до 1 июля 2022 года. При этом ЦБ запретил банкам — участникам системы взимать с клиентов комиссии за переводы в системе до 100 тыс. рублей в месяц. Если общая сумма переводов в течение месяца превышает эту сумму, то банк имеет право взять комиссию до 1,5%, но не более 1500 рублей. Правда, действовать это ограничение начнёт только с 1 мая. Сейчас к системе подключены 52 банка. Сбербанк планирует подключиться в апреле.

Скидки для автолюбителей

В первый день апреля произошёл автоматический перерасчёт всех скидок и надбавок по ОСАГО, то есть коэффициента бонус-малус. Этот коэффициент либо повышает стоимость полиса после ДТП, либо наоборот даёт автовладельцу скидку за безаварийную езду. Теперь КБМ определен с учетом сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года. Новое значение коэффициента будет действительно с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.

Слежка за кошельками

С 1 апреля банки обязаны передавать в Федеральную налоговую службу данные по движению средств физлиц на электронных кошельках («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и так далее), в том числе от открытии и закрытии кошельков.

Как сообщает «Российская газета», с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать налоговикам об открытии и закрытии счетов физлиц. Справки о наличии счетов, вкладов, об остатках средств на счетах и выписки по операциям на них банки предоставляют с 1 сентября 2016 года. А с 1 июня 2018 года банки по запросам налоговых органов предоставляют справки о наличии счетов, вкладов, об остатках и движении средств по счетам, открытым в драгоценных металлах.

Таким образом ФНС хочет отслеживать возможное уклонение от налогов. При этом запросить сведения налоговики могут только при проведении налоговых проверок физлица либо его контрагента.

Без «Победы»

Лоукостер «Победа» с 1 апреля до 31 мая останавливает выполнение регулярных рейсов по всем направлениям — как за рубеж, так и внутри страны. Приостановка операционной деятельности связана с решением правительства о закрытии авиасообщения с иностранным государствами и позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

Всем клиентам отменённых рейсов обещают вернуть деньги на счёт в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений.





Маркировка воды

В России с апреля стартует эксперимент по маркировке воды — как обычной питьевой, так и минеральной. Продлится он до 1 марта 2021 года. Власти уверены, что это повысит качество продукции для конечного потребителя и поможет увеличить ежегодную валовую прибыль легальных производителей.

СМС от налоговой

С 1 апреля ФНС получила право сообщать о задолженности через СМС или электронную почту. Правда, делать это может не чаще одного раза в квартал и при условии получения от налогоплательщиков письменного согласия на это. Также теперь минимальный размер недоимки, пеней и штрафов для принятия решения об их взыскании составляет 3 тыс. рублей. Повышен до 3 тыс. рублей лимит задолженности организаций, позволяющий направлять требование о ее уплате в течение года. Сейчас пороговое значение — 500 рублей.

Поддержка ипотеки

Центробанк с 1 апреля снижает надбавки к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам. Таким образом Банк России планирует во время кризиса поддержать доступность ипотечного кредитования. Планируется, что эта мера поможет заемщикам с низким первоначальным взносом и высоким отношением долг/доход. Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми, утверждают в ЦБ.

Весенний призыв

Коронавирус не должен мешать служить Родине, решил президент России и подписал указ о призыве на военную службу в РФ 135 тыс. человек с 1 апреля по 15 июля. Ранее в Кремле собирались поразмыслить о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, но очевидно передумали.

Обещается, что всех призывников протестируют на коронавирус. Также они будут обязаны пройти двухнедельный карантин перед службой.

Автоматический маткапитал

С 15 апреля сертификат на материнский капитал будет оформляться россиянам автоматически после рождения и регистрации ребёнка. Все сведения из ЗАГСа будут поступать в Пенсионный фонд, там специалисты проверят документы, оформят сертификат и направят уведомление родителям. Правда, для этого нужно иметь регистрацию на сайте госуслуг.

Пособия по безработице и больничные

В апреле 12130 рублей должен вырасти максимальный размер по безработице. Эта сумма равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Ранее максимальный размер пособия составлял 8 тысяч рублей. Власти Калининградской области обещают направить 100 млн рублей на дополнительные выплаты безработным. Правда, есть проблема. Лично подать заявление на выплату пособия сейчас нельзя, а дистанционная система ещё не работает. И в областном центре занятости не могут сказать, когда она заработает.

Также до 12130 рублей в апреле должна вырасти минимальная база для оплаты больничных. Продлится такой порядок до конца года, а дальше власти собираются смотреть по ситуации.