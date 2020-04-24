Главное о коронавирусе в пятницу, 24 апреля

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч человек. Заражено более 2,7 млн человек. По состоянию на 24 апреля в России зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом. 5849 — только за последние сутки. В Калининградской области выявили ещё 18 случаев заражения, теперь их 189. Ещё один человек выздоровел. Из 18 новых случаев шесть нашли у больных с пневмонией. Среди них есть ребенок. Ещё у двоих было ОРВИ. В остальных 10 случаях болезнь протекала без симптомов. По словам губернатора Антона Алиханова, у трети заразившихся коронавирусом в регионе нет симптомов. В России этот показатель составляет почти 50%. К аппаратам ИВЛ на данный момент подключены 9 человек с пневмонией или подтверждённой коронавирусной инфекцией. Говорить о выходе на плато по заболеваемости можно будет только тогда, когда одинаковое количество заболевших будет наблюдаться на протяжении двух недель, уверен инфекционист Евгений Тимаков.

В областной клинической больнице выявлено уже более 20 случаев заражения. Три отделения в обсервации, остальные оборудуются шлюзами, чтобы исключить распространение вируса. Калининградским медикам, работающим с коронавирусом, предложено переехать в отели. На это власти выделили 14 млн рублей. Врачей и медперсонал обещают возить на работу и обратно, а также кормить. Уже поступило 134 заявки. Сотрудников соцучреждений в регионе перевели на двухнедельный режим работы — им запрещено покидать пределы учреждений в течение 14-дневной смены.

В Калининградской области с 29 апреля фактически отменяется режим самоизоляции. Начнут работать, хоть и с некоторыми ограничениями, непродовольственные магазины. Также с 4 мая разрешено работать салонам красоты и парикмахерским. Но тоже с ограничениями. С 27 апреля школы смогут начать очную подготовку выпускников к экзаменам (но не более 10 человек одновременно). Также с 27 апреля можно проводить плановую вакцинацию детей и вакцинацию взрослых по эпидемиологическим показаниям и медицинские профосмотры. Справки для передвижения по области отменяются с 29 апреля.

Все эти послабления сохранятся, только если не будет новых ограничений от федерального центра, а также если не будет новой вспышки. Ходить по городу теперь можно будет без справки, но с собой обязательно придётся носить маску — для посещения общественных мест, магазинов и поездок в общественном транспорте. Рассчитывать на скорое открытие заведений общепита и спортзалов пока не приходится. По словам губернатора, они будут закрыты как минимум до 1 июня, а то и дольше. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вовсе уверена, что самоизоляцию необходимо продлить ещё на две недели и уж тем более нельзя выпускать людей из-под замка на майские праздники. Логика в её словах есть, если учесть, что в Калининградской области за неделю составили две сотни протоколов на нарушителей режима.

Всех прилетающих в Калининградскую область (кроме гостей губернатора) по-прежнему отправляют в самоизоляцию. По словам Алиханова, сейчас готовится к открытию четвёртый (и последний) обсерватор на базе санатория «Янтарный берег» в Светлогорске. Когда он заполнится, всех прибывших в область просто будут отправлять обратно (за их счёт, естественно). Есть ещё вариант пережить две недели карантина у близких родственников или в своём жилье, а вот в апарт-отели или съёмные квартиры заселяться с этой целью нельзя. Как отметил губернатор, если кому-то слишком тяжело сидеть в обсерваторе, он всегда может купить билет и улететь. Такие случаи уже были — 2 гражданина США покинули регион через пару дней «отдыха».

Из-за пандемии российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день, заявил министр экономики Максим Решетников. По его прогнозам, дефицит бюджета в 2020 году может составить до 5% ВВП. В Калининграде, по словам главы города Алексея Силанова, в разы упали доходы частных перевозчиков и «Калининград-ГорТранса». Зато чиновникам разрешили отложить заполнение деклараций о доходах до конца июля. Пострадавшим от кризиса калининградцам обещают выплатить по 5 тысяч рублей. Правда, сначала они должны будут доказать, что у них действительно нет денег. Тем временем, с начала пандемии в службу занятости обратились 305 жителей области.