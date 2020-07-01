Налоги, поезда и парковки: нововведения июля

Первая половина 2020 года позади, но то ли ещё будет. За окном — лето и переменная облачность, на пляжах забыли об изоляции, но границы всё ещё закрыты. Как это обычно бывает первого числа каждого месяца, наша жизнь немного меняется. Об этих переменах — в свежем обзоре нововведений от «Нового Калининграда».

Пенсии

С 1 июля возобновляется индексация пенсий для опекунов и попечителей. Раньше им пенсии не повышали, так как относили их к категории работающих пенсионеров, теперь это изменилось. По оценкам авторов закона, индексация коснётся почти 30 тысяч человек, на это в 2020 году понадобится 720 млн рублей.

Также с 1 июля в Калининградской области на 3% увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для некоторых категорий граждан. ЕДВ для ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и многодетных семей составит 1858 рубля, а ветераны становления области будут получать 394 рубля.

Кроме того, ПФР решил продлить временные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. До конца июля Фонд продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Налог для самозанятых

В Калининградской области с 1 июля начинает действовать специальный налоговый режим для самозанятых граждан (то есть для тех, кто работает сам на себя без работодателя и подчинённых). Налог для таких предпринимателей составит 4% при работе с людьми и 6% при работе с компаниями. В качестве самозанятого можно зарегистрироваться с 16 лет, при этом годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

Железнодорожное сообщение

С 1 июля в Калининградскую область вернулись поезда из Москвы и Петербурга. Правда, воспользоваться ими могут только жители региона. Поезд Калининград — Москва отправляется из Калининграда 1, 3, 5 июля и далее через день по нечетным числам. В обратную сторону — со 2 июля по чётным дням.

Поезд Калининград — Санкт-Петербург в период с 1 июля по 30 сентября текущего года будет отправляться из Калининграда два раза в неделю по средам и субботам и далее по датам — 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5,9 декабря. Отправление поезда из Санкт-Петербурга с 3 июля по 02 октября 2020 — два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, далее по числам: 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7, 11 декабря 2020 года.

Также с 5 июля по 31 августа отменяется пригородный поезд № 6387 Советск — Калининград, курсирующий по воскресным дням (время отправления из Советска 18:00) в связи с наступившими летними каникулами.





Коронавирусные ограничения и послабления

С июля некоторые ведомства решили отменить введённые ранее из-за коронавируса послабления для граждан и предпринимателей. ФНС возобновляет налоговый контроль и взыскание задолженностей. Налоги и взносы за июль бизнесу придётся платить в обычном порядке. Центробанк возвращает инспекционные проверки, приостановленные в марте. Также прекращается прием банковских карт с истекшим сроком действия.

Зато до конца года должен сохраниться мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а также приостановка начисления пени за долги ЖКХ.

В Калининградской области сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. С 6 июля областные власти собираются начать «постепенное введение полноценно работающих садов». Также по прогнозу губернатора Антона Алиханова, 10 июля должны открыться рестораны и бассейны.

Маркировка лекарств и обуви

С июля в России вводится обязательная маркировка лекарств и обуви. Производители лекарств должны наносить на первичную и, если она есть, вторичную упаковку товара специальный знак. Ранее такая маркировка был обязательной для препаратов из перечня высокозатратных нозологий.

Также вводится запрет на производство, импорт и торговлю обувью без специальных кодов. До 1 сентября можно маркировать обувь, произведённую или ввезённую до июля. Импортировать немаркированную обувь можно до 1 августа, если она была приобретена до 1 июля.

И в случае лекарств, и в случае обуви маркировку можно проверить с помощью приложения «Честный знак», которое позволит отследить товар до производителя.

Тарифы ЖКХ и электросчётчики

С 1 июля ожидаемо повышаются тарифы ЖКХ (их предлагали заморозить, но передумали). В среднем по России стоимость услуг ЖКХ выросла на 4%. Предельный индекс повышения для Калининградской области составил 6%. В среднем, по утверждению службы по тарифам, коммунальные услуги в регионе подорожали на 2,13%. Подробнее о том, сколько и за что теперь придётся платить — в обзоре «Недвижимости Нового Калининграда».

Вступает в силу закон об обслуживании электросчётчиков в квартирах. Теперь их установка, ремонт, обслуживание и замена — это забота энергетических компаний. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство энергетики, граждане теперь обязаны только следить за сохранностью прибора учёта электроэнергии. С 2022 года энергетические компании должны начать за свой счёт ставить «умные» счётчики, которые позволят онлайн следить за показаниями.

Проблемы микрокредитов

Снова ужесточается контроль за деятельностью микрофинансовых организаций. В частности, микрокредитные компании должны теперь иметь как минимум 1 млн рублей собственных средств. Это требование не касается организаций предпринимательского финансирования и компаний, которыми владеет государство.

Также кредиторы с 1 июля обязаны размещать сведения о привлечении коллекторов в специальном реестре.





Парковки и справки для инвалидов

С 1 июля инвалидам третьей группы предоставляется бесплатная парковка, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака «Инвалид» до 1 июля. Сам знак «Инвалид» утрачивает свой статус — достаточного того, что информация о машине есть в соответствующем реестре. Также инвалиды больше не должны предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения госуслуг. Запрашивать информацию из реестра — это теперь обязанность госслужащих.

Транспортные проблемы

В Калининграде с 20 июля запрещён въезд на ул. Молдавскую со стороны ул. Захарова. Также с 7 июля запрещена парковка на участке в проезде между улицами Спортивной и Чкалова.

Что там у соседей

Евросоюз с 1 июля открыл внешние границы для ряда стран. Россия в этот перечень не вошла. Тем временем, в Калининграде 6 июля возобновляет работу Польский визовый центр. Визы смогут оформить обучающиеся и работающие в соседней республике, а также водители международных перевозок и владельцы карты поляка. Приём и выдачу документов будут вести по записи три раза в неделю: понедельник/среда/пятница с 8:00 до 16:00. Для посещения центра нужно зарегистрироваться через систему онлайн-записи.

Также в Польше с июля ужесточаются правила дорожного движения. Изменения в Дорожный кодекс предусматривают: снижение допустимой скорости на территории населённых пунктов до 50 км/ч независимо от времени суток; изъятие водительских прав за превышение скорости на 50 км/ч, в том числе вне территории населённого пункта (до сих пор это правило действовало только в населённых пунктах); усиление защиты пешеходов в районе пешеходного перехода.