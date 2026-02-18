В программу развития транспортной инфраструктуры Калининграда внесли изменения

В комплексную программу развития транспортной инфраструктуры Калининграда на 2017 — 2035 годы внесли изменения. Соответствующее решение принял городской совет депутатов в среду, 18 февраля.

Как отметил ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов, программу меняют в связи с соответствующими изменениями в генеральном плане Калининграда: «Реконструкция перекрёстка улиц Майской и Партизана Железняка (изменения в части включения указанного объекта в генплан, необходим выкуп объекта), реконструкция улицы Аллея Смелых, третий этап (получено положительное заключение государственной экспертизы), реконструкция улицы Аллея Смелых, второй этап (аналогично получено заключение государственной экспертизы), реконструкция улицы Олимпийской — это проезд к новому корпусу школы № 50, реконструкция улицы Литовский вал и другие объекты».

Кроме того, запланировано строительство автобусных гаражей на 250 единиц транспорта, парковки для автомобилей площадью 2,3 га, логистического центра площадью 23 га и трамвайного депо вместимостью 50 трамваев. Последнее, согласно генплану, предусмотрено на пересечении улиц Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии.

«Необходимость строительства трамвайного депо вызвана развитием трамвайных линий, которые заложены в генеральном плане. Это направление восток, это направление юг. Это приведёт к увеличению единиц транспортных средств и к необходимости размещения дополнительного депо в соответствии с нормативами. <...> Старое депо имеет ограничение по количеству единиц», — пояснил Романов.

«Весь город был в трамваях — хватало. Ликвидировали трамвайные пути, сейчас, ну, парочка новых появится, и будет не хватать. Интересно», — прокомментировал депутат Сергей Севостьянов.

На заседании горсовета он проголосовал против внесения изменений в программу развития транспортной инфраструктуры. «Я буду голосовать, конечно, против, потому что там предусматривается перенос трамвайного депо. Это вызывает массу вопросов. ТСН „Дружба“ идёт полностью под снос, получается. Люди нас просто не поймут, если мы за это проголосуем», - заявил Севостьянов.

«Мы вас услышали. Спасибо за комментарий», — ответил глава города Олег Аминов.

В итоге два депутата проголосовали против внесения изменений в программу, двое воздержались. Поддержали изменения 20 депутатов.

Ранее жители садовых обществ в комментариях на страницах администрации Калининграда и экс-губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте» высказывались против изменений генплана и строительства транспортной инфраструктуры на их участках.

На вопрос, чем вызвана необходимость строительства нового трамвайного депо на территории ТСН «Дружба», представители администрации отвечали, что «необходимость вызвана будущим развитием трамвайной сети в городе с перспективой выхода за его пределы», а старое депо на ул. Киевской по генплану подлежит реконструкции в музей. Всем, у кого есть вопросы, предлагали посмотреть эфир «ГорПросвета», где обсуждался запуск трамвая по Гагарина через Благовещенскую в сторону Девау.