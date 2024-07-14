Для фахверковых складов в Железнодорожном не удалось закупить черепицу за рубежом

Для исторических фахверковых складов в Железнодорожном не удалось закупить черепицу в Польше. Об этом «Новому Калининграду» сообщил инвестор Вячеслав Воронин, являющийся собственником обоих зданий.



«Черепицу мы нашли в Калининградской области, старую, — рассказал Воронин. — Новую, к сожалению, мы привезти не смогли — Польша на замок закрылась. Мы хотели там закупить, конечно, но все машины просто стоят, а поставщики нам заявили, что даже деньги не могут принимать, так как не хотят брать такую ответственность».

Воронин добавил, что приобретенная черепица не отличается от той, которая была до разрушения зданий.

«В Калининграде спокойно можно купить немецкий кирпич и даже старинные балки. Некоторые люди покупают здания для того, чтобы разобрать их и реализовать стройматериалы. Этот бизнес до сих пор есть», — добавил инвестор.

Что касается сроков сдачи объектов, то тут есть две серьезные трудности, с которыми столкнулся собственник.

«Во-первых. нас завернули на Госэкспертизу, в течение двух недель Валерий Щербатых должен на нее выйти. Пока же мы древесину закупаем, черепицу вот нашли. Кроме того, второй склад у нас до сих пор в судах. Дело в том, что старый собственник, Вячеслав Пивоваров, был банкротом, но он до сих пор пишет жалобы на решения суда. В итоге, мы из одного суда в другой скачем с ним вместе и не можем право собственности зафиксировать через Росреестр», — пояснил Воронин.

Склад, который был демонтирован в январе этого года, освободили от многолетнего мусора еще в конце ноября прошлого года. Здание было выкуплено в 2022 году, а соседнее — в октябре 2023 года. Оба склада приобрела компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более чем 20 лет.

Еще в 1991 году склады перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова, однако владельцы длительное время не занимались сохранением объектов. В 2014 году склады начали разбирать якобы для последующей реконструкции, но демонтаж удалось остановить при помощи общественников (здания же так и остались в полуразрушенном состоянии). Впоследствии власти неоднократно заявляли о своем намерении изъять объекты (например, в 2018-м, и в 2019-м годах). В конце 2019 года в правительстве заявили, что собственники приступили к реконструкции (работы по первому складу обещали завершить в апреле 2020 года), однако впоследствии губернатор Антон Алиханов сообщил, что собственник «опять всё это бросил». 30-летнее разрушительное владение было прервано в июне 2021 года, когда Правдинский районный суд удовлетворил иск областных властей об изъятии фахверкового склада в Железнодорожном у прежнего собственника — бизнесмена Сергея Бочкова. Позднее изъят был и второй склад.

Еще до начала работ по расчистке гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых (компания является подрядчиком по восстановлению объектов) рассказывал «Новому Калининграду», что накануне в администрации Правдинска было получено разрешение на противоаварийные работы, и что в ближайшее время придется ограничить проезд рядом с объектами. Щербатых пояснял, что часть обоих зданий придется демонтировать, после чего их «пересоберут в первоначальном виде».