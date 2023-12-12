Нет времени ждать: власти не собираются останавливать демонтаж брусчатки на Радищева

Калининградские власти, обещавшие изучить мнение горожан по вопросу замены брусчатки на асфальт на улице Радищева, похоже, уже все для себя решили. По мнению чиновников, булыжная мостовая в районе «Вагонки» не нужна. Об этом они сообщили активистам, собравшим более двух тысяч подписей в защиту брусчатки в своем районе. При этом, губернатор Антон Алиханов, ранее поддержавший жителей в вопросе сохранения исторического мощения и попросивший горадминистрацию «не чесать, где не чешется», в итоге самоустранился от проблемы и предложил городским властям решать ее самостоятельно.

Первым тему брусчатки на улице Радищева еще в начале апреля этого года поднял главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, озвучивший планы капремонта этой улицы от проспекта Победы до улицы Вагоностроительной. Анисимов заметил, что в вопросе сохранения брусчатки в нем борются человек и архитектор. При этом человек — «за брусчатку и за сохранение элементов городской среды», а архитектор «должен погружаться в вопрос глубже». Это «глубже» оказалось чиновничьим «не соответствует сегодняшним нормам». Далее главный архитектор и вовсе пожелал «обновить улицу, не потеряв ощущения и духа этого района», но добавил, что горвласти «не занимаются реставрацией и восстановлением исторического облика».

Учитывая, что в публичном пространстве громких возражений по поводу предстоящей реконструкции улицы Радищева ни весной, ни летом не появилось, в середине сентября заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов заявил, что мостовую решили сохранить лишь на небольших участках. При этом по проезжей части «к несчастью» решение было принято в пользу асфальта. Булыжник же, по словам Романова, пока сохранится лишь на примыкающих к Радищева улицах.

В том же месяце стало известно, что на капремонт части улицы Радищева власти выделили 77,9 млн рублей, а в мэрии пояснили, что одним из оснований демонтажа брусчатки стал шум, замеры которого, по словам чиновников, проводились сотрудниками Роспотребнадзора «на основании многочисленных обращений жителей» (где именно проводились замеры, власти уточнять не стали).

В октябре процесс реконструкции, казалось бы, стал необратимым — город нашел подрядчика (им стала черняховская компания «Вираж», снизившая первоначальную сумму контракта до 77,1 млн рублей), и стало понятно, что брусчатка исчезнет с Радищева менее, чем через год: в течение 310 дней после подписания контракта работы должны быть полностью завершены.

Параллельно активные жители района «Вагонки» собирали подписи за изменение проекта. В обосновании они заявляли, что подобная политика горвластей «противоречит давно и хорошо артикулированной позиции калининградцев: брусчатка — это часть городской культуры и исторического наследия, которую необходимо сохранять». Через некоторое время, по данным «Нового Калининграда», активистам удалось собрать более двух тысяч подписей горожан, и обращения вместе с прикрепленными копиями этих подписей были направлены в горадминистрацию и региональное правительство.

Дальше произошло неожиданное. В середине ноября во время встречи с редакторами региональных СМИ губернатор Антон Алиханов посоветовал городским властям не трогать брусчатку на улицах Радищева и Галицкого. Он пояснил, что во время личного разговора с главой администрации Еленой Дятловой попросил ее оставить брусчатку, чтобы не портить «хороший красивый район». Кроме того, Алиханов сообщил, что попросил главу «прекращать» и «не злить». Правда, кого именно, губернатор не уточнил.

Горвласти первое время не комментировали реплику главы региона, но позже Елена Дятлова сообщила, что брусчатку на Радищева все-таки могут оставить, если получится изменить проект. Демонтаж же, по ее словам, подрядчик пока проводить не сможет из-за изменившихся погодных условий: к тому времени выпал снег. Окончательное решение глава администрации пообещала принять весной, для этого она предложила «еще раз пообщаться с жителями».

Так как внятного ответа от чиновников жители так и не получили, они продолжили писать письма в администрацию города и правительство области. И вскоре был получен ответ за подписью председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Уханова, который заявил, что брусчатку необходимо демонтировать «в соответствии с действующим законодательством».

По словам Уханова, улица Радищева — это магистраль с интенсивным движением, на которой необходимо нанести разметку и обеспечить передвижение маломобильных категорий граждан. «Выполнение данных требований невозможно на брусчатом покрытии улиц с интенсивным автомобильным движением, — заявил Уханов. — Кроме того, брусчатое покрытие по сравнению с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием имеет более низкие показатели поглощения шума и коэффициент сцепления автомобильных шин с дорогой».

Кроме того, чиновник заявил, что до весны подрядчик ждать не собирается, так как у него нет оснований для приостановки работ. По проекту же «предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с выделенной велополосой, плиточного тротуарного покрытия (тип „Квадрат“ и черный клинкер), гранитного бортового камня, а также обустройство брусчатым камнем заездного кармана автобусной остановки».

Поступило и письмо из областного правительства — его подписал вице-премьер Александр Рольбинов, повторивший все то, о чем написал Уханов. В обоих письмах также есть информация о замере уровня шума, который проводился 15 апреля 2021 года. По данным экспертов, его превышение составило от 12 до 18 дБА.

Все это значит, что, несмотря на заявления губернатора, городские власти продолжат «чесать там, где не чешется», а региональные их останавливать на самом деле не планируют.

Текст: Иван Марков, фото Юлия Власова / Новый Калининград