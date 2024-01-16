Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото)

Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото) Внезапный снег: Калининград опять оказался не готов к осадкам (фото)
Все новости по теме: Снег и ЖКХ

Калининград снова оказался не готов к удару снежной стихии. Буквально весной прошлого года городские власти просили у жителей прощения за нечищеные дороги, однако интенсивный снегопад опять превратил улицы в каток, а тротуары в полосу препятствий. Чиновники и в этот раз уверяют, что техника скребет асфальт в круглосуточном режиме, но на все улицы ее не хватает.

Во вторник днем лопатами вооружились как обычные граждане, так и те, кого вынудили «сверху» (например, вокруг калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД тротуары поручили вычистить курсантам).

Впрочем, все, что коммунальщики не успеют расчистить, уже завтра убрать будет сложнее — синоптики пообещали в ночь на среду мороз: температура, по их словам, местами опустится до минус 17 градусов.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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