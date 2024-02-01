Повышение соцвыплат, праздничные авиарейсы, дорогой «Платон»: нововведения февраля

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Повышение пособий и выплат — главное традиционное событие конца зимы. В этом году к ним присоединяются изменения, связанные с единым госреестром недвижимости, контролем микрофинансовых организаций, оборотом пищевых добавок. Ну а в Калининградской области к ним добавятся специфические новшества, связанные с его анклавностью. Или полуэксклавностью, если угодно.



Рост маткапитала

Он будет проиндексирован на 7,4 % и составит 630 380 рублей на первого ребенка, 833 024 рубля — на второго (рост — на 43400 и 57400 рублей соответственно). Суммы выплат повысят автоматически, подавать заявление об этом не нужно. Родители, уже оформившие выплату при рождении первого ребенка, при появлении второго получат доплату в размере 202,6 тыс. рублей.

Индексация других социальных выплат

Они вырастут на аналогичный уровень — 7,4%. Речь в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячной денежной выплате ветеранам, ежемесячной страховой выплате и т.д. Всего индексируются более 40 различных выплат. Особо стоит отметить, что февральское повышение касается в том числе людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Все они дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале она также увеличится на 7,4%. Кроме того, нужно выделить пособие по безработице — сейчас оно составляет от 1500 до 12 792 рублей, а будет от 1613 рублей до 13751 рубля.

Контроль над микрофинансовыми организациями

Он будет ужесточен с 1 февраля (и также коснется банков). Полномочия по контролю получила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Кредитные и микрофинансовые организации должны будут вести и хранить в течение трех лет аудиозаписи всех случаев общения с должниками, а перед началом каждого такого контакта им придется уведомлять ФССП. До этого она контролировала только деятельность коллекторов. Кроме того, должник и кредитор теперь смогут взаимодействовать по электронной почте и через «Госуслуги».

Информирование о вкладах

С 1 февраля банки стали обязаны информировать клиента об истечении срока вклада, причем бесплатно. Уведомление должно прийти не менее чем за пять дней до окончания срока. Способы информирования могут быть разными, предпочтительный должны указать в договоре. Подразумевается, что предупрежденный вкладчик должен за указанные пять дней решить, что делать со своим депозитом: продлить договор, заключить новый или забрать свои деньги.

Подорожание «Платона»

Так называется система сборов с большегрузов за проезд по дорогам. Министерство транспорта РФ с 1 февраля увеличивает тариф на 21 копейку — до 3,05 рублей за километр. По мнению ведомства, индексация повлияет на конечную стоимость перевозимых товаров «крайне незначительном». «Например, 20-тонная фура возит подсолнечное масло (20 тысяч бутылок по одному литру) на расстояние 1079 км по маршруту Ростов-на-Дону—Москва. С учетом индексации тарифа „Платона“ на 21 копейку с 2,84 руб./км до 3,05 руб./км увеличение стоимости перевозки составит 227 рублей. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одной бутылки масла в магазине на 1 копейку», — подсчитала пресс-служба Минтранса России. В системе сейчас зарегистрированы более 820 тыс. грузоперевозчиков и свыше 1,8 млн грузовиков.





Добровольная пожарная охрана

С 1 февраля упрощается создание добровольных пожарных дружин. Их можно собирать и в населенных пунктах (например, усилиями общественных организаций), и на предприятиях, а тушить пожары они могут в том числе в соседних муниципалитетах, если понадобится. Такие дружины могут быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ или работать без государственной регистрации.

Единый госреестр недвижимости

С 1 февраля срок исправления ошибок в ЕГРН уменьшен с трех до одного месяца. Кроме того, теперь после исправления ошибки допускается увеличение площади участка не более чем на 10% или уменьшение на 5%.

Помощь покупателям жилья

Их хотят обезопасить от приобретения аварийной недвижимости. Сделать это призвана следующая мера: среди сведений о домах, подлежащих государственной кадастровой оценке, теперь будут данные о том, что жилое помещение находится в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Как отмечают в Росреестре, такие сведения существенно влияют на величину кадастровой стоимости недвижимости. От нее же, помимо прочего, зависит и величина налога на имущество. До этого организация, проводившая кадастровую оценку, запрашивала сведения об аварийности в областных структурах, муниципалитетах, коммунальных организациях или БТИ — теперь эта информация будет поступать из ЕГРН.



Ужесточение требований к пищевым добавкам

Это случится с 27 февраля, когда вступят в силу поправки к техрегламенту о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических средств. Они обсуждались последние восемь лет и занимают 730 страниц. Среди прочего в техрегламенте обновлен перечень разрешенных пищевых добавок — из него исключены 19 пунктов и введены шесть новых. Среди исключенных — сорбат натрия и сорбат кальция (консерванты искусственного происхождения), муравьиная кислота и т.д. Какие-то добавки исключены, потому что не используются, часть — из-за негативного влияния на здоровье.

Праздничные авиарейсы в «Храброво»

Это дополнительные рейсы, которые запланированы с 22 по 25 февраля включительно (потом их повторят в выходные по случаю 8 марта). Речь о полетах в/из Москвы, назначается по одному новому борту. Рейсы будут выполняться на «Боинге 737-900» увеличенной пассажировместимости — это 215 человек в классе «эконом».

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград