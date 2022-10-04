Проблемы с автором и технологиями: как проходит реставрация Солнечных часов (фото)

Солнечные часы, которые в мае прошлого года решили демонтировать со Светлогорского променада для последующей реставрации, готовы вернуть на место к летнему сезону. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. По словам чиновника, у генподрядчика (компании «Геоизол») были большие трудности с поиском специалистов, готовых выполнить эти работы. С какими еще проблемами пришлось столкнуться, выяснял «Новый Калининград».

О том, что мозаичные солнечные часы «Зодиак», признанные в октябре 2022 года объектом культурного наследия регионального значения, собираются демонтировать, стало известно еще в ноябре 2022 года. За сохранение памятника на прежнем месте тогда выступили его автор, скульптор Николай Фролов, и его бывшая супруга, художница Виктория Малерб, а аргументы в пользу переноса высказали представители «Балтберегозащиты». Чиновники же из Службы госохраны объектов культурного наследия со своей стороны предложили два варианта реставрации, но впоследствии согласились с необходимостью демонтажа с последующим возвратом на место.

12 марта этого года выяснилось, что реставрация, выполненная уже на 70%, проходит без авторского надзора Николая Фролова. Руководитель Службы охраны ОКН Евгений Маслов пояснил «Новому Калининграду», что художник этого «сам не захотел». При этом, по его словам, «с мозаикой работают крупные специалисты в этой области», среди которых специалист из Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Александр Быстров, «который занимался мозаиками в Исаакиевском соборе и на станциях московского метро».

При этом 82-летний Николай Фролов пояснил «Новому Калининграду», что «не отказывался от авторского надзора». «Я наоборот говорил: «Если вы собираете какую-то группу, то авторский надзор должен обязательно быть, — заявил Фролов. — Они потихонечку, не сообщив мне ничего, начали потихоньку разрушать часы и что-то делать. Якобы это реставрация. Как будто меня нет, как будто я умер. Все упирается в деньги. Если я веду авторский надзор, значит, мне надо платить».

Впрочем, собеседник добавил, что все-таки получал бумагу, в которой говорилось, что он «должен собрать группу и купить смальту». «Из меня хотели сделать прораба, — продолжил он. — Таким прорабом я быть не могу, а могу вести авторский надзор. Маслов был у меня в студии в Светлогорске, посидел. Я ему сказал, что разрушать часы нельзя. Он сказал: „Мы все решим“, и уехал. Больше я Маслова не слышал». По мнению собеседника, часы могут не вернуться на свое историческое место. «Появилась фотография. Якобы их там в „Гран-Маре“ реставрируют, — продолжил он. — Мы, когда собирались в „Гран-Маре“, говорили о часах. Мне обещали, что без меня ничего делать не будут. А сейчас я узнаю, что эти часы готовы на 70%. Вы же знаете, что реставрация — это процесс, при котором вплоть до каждой черточки должно быть, как раньше. Памятник это теперь или нет, я затрудняюсь сказать».

Реставрация сейчас действительно проходит в одном из цехов компании «Гран-Мар» в Калининграде. «Новый Калининград» побывал на месте, чтобы выяснить, как проходят работы, и кто ими занимается. В ходе общения с директором «Гран-Мара» Игорем Беляевым удалось узнать, что у солнечных часов пришлось заменить около 60% смальты. Евгений Маслов по этому поводу заявил, что местами старая смальта буквально рассыпалась в руках реставраторов. «Я бы сравнил эту работу с настоящим ювелирным делом, — сообщил Маслов. — Вначале нужно было предложить идеально точные рецепты реставрации. Никто в Калининградской области такого проекта ранее не пытался реализовать. Фирма „Гран-Мар“ первой рискнула это сделать. Ими определенный профессиональный героизм был продемонстрирован — проще было отказаться».

Самые серьезные проблемы, как подтвердил Беляев, появились в процессе демонтажа мозаики. Для этого применялись и химические, и физические методы очистки. «Самое сложное было — 70 сантиметров бетонного основания снять, — рассказал он о трудностях, с которыми столкнулись специалисты. — Мы думали, что механическим машинками это сделаем — бесполезно. Нам пришлось его стачивать алмазными дисками. Этот процесс длился пять месяцев. Там еще была беспорядочно набросана арматура, которая никакой роли не играла. Когда эта арматура попадалась, алмазные диски горели. Генподрядчик, компания „Геоизол“, перебрал все крупные компании в России. Когда их представители приезжали и видели это, сразу отказывались. Такая очистка смальта была сделана впервые в России. Нам даже итальянцы говорили: „Ребята, вы этого не сделаете“».

Смальту компания закупила на псковском заводе (идентичные материалы подрядчик подбирал по каталогам), а надзор, по словам Беляева, проводил главный инженер компании «ЭкспертПроектРеставрация» Кирилл Демещенко. «Старую смальту от новой практически не отличить, — добавил Беляев. — Но с этой старой смальтой что только ни делали — ее и эпоксидкой мазали. Мы все это очищали. Вероятно, в то время не могли делать по-другому — не было материалов. Смальта где-то московская была, где-то лисичанская, где-то горячепрессованная, а где-то плавленная, местами даже керамическая плитка добавлялась. Но все было сделано достаточно хорошо».

70% рисунка действительно уже собрано. Далее его необходимо будет укрепить и потратить около месяца на верстку. Основание под часы, по словам Маслова, успели отлить, и поэтому к лету, «если не произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства», работы завершатся. С монтажом гномона солнечных часов (деталь, по тени от которой определяется время в солнечных часах — прим. «Нового Калининграда») проблем у подрядчика также возникнуть не должно.

Окончательную сумму, в которую обойдется реставрация, Маслов назвать затруднился, однако, по его словам, в первоначальную стоимость подрядчик уложиться не смог, «так как были дополнительные непредвиденные расходы». Что же касается участия в реставрации титульного автора мозаики Николая Фролова, то тут Маслов заметил, что ему все-таки предлагали принять участие в процессе на «небезвозмездной основе». «Он серьезно подумал и решил, что не будет этого делать, — пояснил чиновник. — Самая очевидная причина — здоровье. Понимаю. что он глубоко лично переживает за свое детище. Надеюсь, когда все будет завершено, он будет гордиться. На открытие обязательно пригласим. Думаю, это будет в начале лета».

Солнечные часы «Зодиак» в стиле советского модернизма — работа авторского коллектива под руководством Николая Фролова. Памятник был создан в 1974 году в рамках строительства и обустройства лестничного спуска. Часы выполнены из каменной смальты в технике римской мозаики, созданной по схеме обратного набора. За оригинальность композиции и точность отображения времени памятник занесли в книгу рекордов Гиннеса. Около солнечных часов установлена скульптура «Шар» из мозаики (ее тоже восстановят). На ней закреплена бронзовая пластина с подробным описанием всех элементов часов и поправок на каждый месяц года.

Последний раз памятник реставрировали в 2005 году, после чего его внешний облик несколько изменился. При проведении работ вместо аутентичной мозаики была использована стеклянная глянцевая смальта. В 2017 году Солнечные часы в Светлогорске признали выявленным объектом культурного наследия, а в 2022-м — объектом культурного наследия регионального значения.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград