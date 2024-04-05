По прописке и справкам: как будет работать система льготных авиаперевозок в Калининград

Жителям Калининградской области впервые пообещали всеобщие авиасубсидии. Эту идею региональных властей поддержал во время январского визита в регион президент Владимир Путин. Как считают чиновники, в таком случае бюджетные деньги «не будут заканчиваться в течение четырех месяцев» и купить дешевые билеты сможет большее количество калининградцев. До тех пор, пока механизм не запущен, цены было поручено заморозить — правда, этого не произошло. В конце марта стоимость билетов до Москвы на май доходила до 26 тысяч рублей. Для экономии жителям рекомендуют ждать запуска обновленной программы. «Новый Калининград» попытался выяснить, как будет работать система льготных авиаперевозок и насколько они будут доступны.

Когда начнут действовать льготные перевозки?

Власти обещают, что субсидии начнут действовать с 1 мая 2024 года. В Минтрансе и Росавиации в начале апреля сообщили, что совместно разработали и направили на утверждение в Правительство РФ проект изменений в программу субсидирования рейсов.

Заместитель председателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов рассказал в эфире радио «Балтик Плюс», что до 15 апреля предполагается сформулировать механизмы распространения льготных билетов. После этого в течение двух недель работа по изменению программы должна быть полностью завершена.

На кого будут распространяться субсидии?

В Минтрансе РФ пояснили в ответ на запрос «Нового Калининграда», что право на льготную перевозку будут иметь все жители Калининградской области и студенты, которые учатся очно в университетах региона.

Какие документы понадобятся, чтобы получить субсидированный билет?

При покупке понадобится паспорт с пропиской в Калининградской области, а для студентов — справка вуза.

Как можно будет купить льготный билет?

Подробного механизма работы власти пока не приводят. В Минтрансе пояснили, что льготные билеты нужно будет покупать непосредственно у авиаперевозчиков. Список субсидируемых маршрутов на калининградском направлении и компаний, которые выполняют по ним полеты, разместят на сайте Росавиации. По действующим льготам (которые на данный момент недоступны) в перечень входят рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Мурманск и Сочи.

По словам Ильи Зотова, авиакомпании переформатировали механизм по примеру Дальнего Востока, где уже действует система льготных перелетов для всех жителей. Они могут оформлять билеты как в авиакассах, так и онлайн — на сайтах авиакомпаний.

Жительница Дальнего Востока Наталья рассказала «Новому Калининграду», что в этом регионе продажи начинаются, как правило, в декабре. Воспользоваться правом на субсидию можно не раньше чем за полгода (120 суток) до планируемой поездки. При этом льготный билет туда и обратно можно приобрести два раза в год, на третий раз полет обойдется в полную стоимость.

В общественном совете при Минтрансе РФ предположили, что одним из вариантов покупки льготных билетов онлайн может стать механизм их оформления с использованием портала госуслуг. «Однажды вы прошли идентификацию, в том числе через сайт авиакомпании, и потом все эти билеты будут вам доступны по другим ценам», — пояснил Илья Зотов. Но окончательного решения пока не принято, отметил эксперт.





Сколько времени будет оформляться билет?

Ответа на этот вопрос в Минтрансе пока не дают. Жители Владивостока, для которых уже действует система покупки льготных билетов, говорят, что в их регионе оформление происходит сразу.

На какой срок вводятся льготные авиаперевозки для жителей Калининградской области?

Как пояснил «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, принцип действия программы останется прежним: из федерального бюджета ежегодно будут выделять деньги на субсидирование авиаперевозок в Калининград. Увеличатся ли объемы финансирования, пока не сообщается. По данным региональных властей, Минтранс прорабатывает этот вопрос.

«С учетом того, что раньше этой субсидией могли пользоваться все жители нашей страны, то есть в том числе туристы, например, а сейчас, соответственно, они из этой программы выпадают, скорее всего, число людей, пользующихся субсидией, принципиально не изменится», — пояснил Лысков. По его словам, конкретные параметры должно будет определить министерство транспорта РФ.

В Минтрансе на вопрос о том, сколько денег будет выделяться на обновленную программу субсидирования, не ответили. «Финансирование системы субсидирования будет осуществляться в рамках выделенных бюджетных ассигнований», — прокомментировали в ведомстве.

Билетов хватит всем желающим?

Как пояснил в эфире «Балтик Плюс» заместитель председателя общественного совета при Минтрансе Илья Зотов, каждая авиакомпания будет выделять фиксированное количество субсидируемых авиабилетов. Какое именно, пока не уточняется. «Когда будут определены параметры программы субсидирования, авиакомпании будут заявляться в эту программу, указывать количество мест, которые они будут предоставлять», — уточнил Зотов. «Конечно, важно понимать, что если вдруг решат все жители Калининградской области полететь одним рейсом в одну дату, конечно, это не получится», — констатировал эксперт.

На Дальнем Востоке льготные билеты успевают купить не все. «Я покупала билет в начале февраля до Калининграда на июль. Сейчас субсидируемых билетов на эту дату уже нет», — привела пример местная жительница Наталья.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград