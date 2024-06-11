«Объект номер один» для Дятловой: что происходит в Макс-Ашманн-парке (фото)

Работы по благоустройству в Макс-Ашманн-парке, который глава администрации Калининграда Елена Дятлова неоднократно называла проблемным объектом, завершатся не раньше сентября. Об этом журналистам сообщила сити-менеджер после оперативного совещания в мэрии города. Что сейчас происходит в парке и какой процент работы выполнен, выяснял «Новый Калининград».



Ранее Дятлова уже рассказывала, что власти делают все возможное, чтобы «закончить как можно быстрее».

«Это проблемный объект, за который я уже неоднократно извинялась перед жителями города Калининграда», — говорила она в середине июня. Тогда же она заявляла, что в августе все будет готово. Новый срок, озвученный 16 июля, — это сентябрь.

«Благоустройство идёт, это хорошая новость, — сообщила Дятлова. — Второе: завершим в этом году. Вы же видите, что происходит: укладка плитки, в том числе укладка брусчатого основания. Коллеги должны синхронизировать работу по приведению в порядок территорий, прилегающих к благоустройству, начиная от подрезки зеленых насаждений и заканчивая высадкой травы, там, где мы организовывали работу».

Чиновница также решила объяснить, почему подрядчик медлил и не заходил на объект весной этого года.

«Территория была переувлажненная, и если бы мы вышли туда техникой, она просто бы увязла и мы бы сильно разбили землю вокруг, — пояснила она. — Макс-Ашманн-парк для меня сейчас объект номер один, потому что мы переносили сроки ввода в эксплуатацию и должны были закончить в этом году. Мы сейчас используем летний период для того, чтобы вести работы».

Далее она более подробно остановилась на конкретных работах и сообщила, объем выполненного благоустройства.

«Мы примерно на 66% закончили работы по укладке кабельной канализации для систем видеонаблюдения. Это важно. Мы же помним, что любое наше благоустройство, если мы не ставим камеры и не отслеживаем, заканчивается плачевно. Там будут установлены 73 скамейки, урны для сбора мусора. Дальше мы обустраиваем устройство четырех входных групп. Ведется устройство твердого покрытия на пешеходных и велосипедных дорожках, оно выполнено уже более чем на 50%. Под землю уложена электрика — это 56%. Выставляются опоры — больше 60%», — закончила перечислять Дятлова.

На сегодняшний день обустройством сетей в парке занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт». Ранее сообщалось, что на объекте трудятся в общей сложности 23 человека и 10 единиц техники. Благоустройство проходит в районе Лесного озера и малых водоёмов.

Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка (ранее контракт на благоустройство был заключён в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн).

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград