«Объект номер один» для Дятловой: что происходит в Макс-Ашманн-парке (фото)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Работы по благоустройству в Макс-Ашманн-парке, который глава администрации Калининграда Елена Дятлова неоднократно называла проблемным объектом, завершатся не раньше сентября. Об этом журналистам сообщила сити-менеджер после оперативного совещания в мэрии города. Что сейчас происходит в парке и какой процент работы выполнен, выяснял «Новый Калининград».

Ранее Дятлова уже рассказывала, что власти делают все возможное, чтобы «закончить как можно быстрее».

«Это проблемный объект, за который я уже неоднократно извинялась перед жителями города Калининграда», — говорила она в середине июня. Тогда же она заявляла, что в августе все будет готово. Новый срок, озвученный 16 июля, — это сентябрь.

«Благоустройство идёт, это хорошая новость, — сообщила Дятлова. — Второе: завершим в этом году. Вы же видите, что происходит: укладка плитки, в том числе укладка брусчатого основания. Коллеги должны синхронизировать работу по приведению в порядок территорий, прилегающих к благоустройству, начиная от подрезки зеленых насаждений и заканчивая высадкой травы, там, где мы организовывали работу».

Чиновница также решила объяснить, почему подрядчик медлил и не заходил на объект весной этого года.

«Территория была переувлажненная, и если бы мы вышли туда техникой, она просто бы увязла и мы бы сильно разбили землю вокруг, — пояснила она. — Макс-Ашманн-парк для меня сейчас объект номер один, потому что мы переносили сроки ввода в эксплуатацию и должны были закончить в этом году. Мы сейчас используем летний период для того, чтобы вести работы».

Далее она более подробно остановилась на конкретных работах и сообщила, объем выполненного благоустройства.

«Мы примерно на 66% закончили работы по укладке кабельной канализации для систем видеонаблюдения. Это важно. Мы же помним, что любое наше благоустройство, если мы не ставим камеры и не отслеживаем, заканчивается плачевно. Там будут установлены 73 скамейки, урны для сбора мусора. Дальше мы обустраиваем устройство четырех входных групп. Ведется устройство твердого покрытия на пешеходных и велосипедных дорожках, оно выполнено уже более чем на 50%. Под землю уложена электрика — это 56%. Выставляются опоры — больше 60%», — закончила перечислять Дятлова.

На сегодняшний день обустройством сетей в парке занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт». Ранее сообщалось, что на объекте трудятся в общей сложности 23 человека и 10 единиц техники. Благоустройство проходит в районе Лесного озера и малых водоёмов.

Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка (ранее контракт на благоустройство был заключён в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн).

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter