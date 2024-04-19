Руины кирх, как гнилые зубы: зачем Калининградской области свои реставраторы

БФУ им. И. Канта планирует обучать будущих архитекторов и реставраторов, которые занялись бы восстановлением архитектурного наследия региона. До настоящего времени подготовка таких специалистов была «штучной» и не закрывала у нас всех потребностей. В пятницу в Музее Мирового океана в рамках педагогической конференции, организатором которой выступил федеральный вуз, прошел круглый стол, посвященный разработке идей новых образовательных программ.



Вопрос о том, что в Калининградской области, несмотря на огромное количество объектов культурного наследия, до сих пор не готовят архитекторов-реставраторов, президенту Путину во время январской встречи в БФУ им. И. Канта задала студентка третьего курса направления «История» Александра Старикова, руководитель студенческого исторического общества «Альбертина».

«В области немного специалистов, которые имеют лицензии Министерства культуры РФ, из-за чего мы можем потерять огромное количество уникальных исторических мест, — сказала девушка. — Так, например, замок Инстербург в Черняховске уже никогда не подлежит восстановлению. Поэтому я бы хотела попросить вас содействовать открытию региональной архитектурно-реставрационной школы, а также возможности открыть такое направление в Балтийском федеральном университете».

Путин, отвечая студентке, сказал, что в Калининградской области «кладезь различных направлений, стилей». «В истории региона многое было, вы это хорошо знаете. Здесь и немецкая культура, и русская культура, имея в виду, что всё-таки входила даже в состав Российского государства. И польское, и литовское. Кстати сказать, мы, в отличие от некоторых наших соседей, ничего не уничтожаем, мы ко всему бережно относимся. И вот то, что здесь элементы немецкой культуры, мы тщательно и внимательно всё изучаем и стараемся сберечь. Даже в 2005 году, по-моему, мы назвали ваш университет именем Канта неслучайно, тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией», — сказал Путин.

Замок Инстербург. Черняховск, июнь 2023, фото: Пруссия39

После этого разговора в середине мая появился список поручений президента по итогам встречи со студентами. В нем, в том числе, фигурировало поручение Минобрнауки России совместно с правительством Калининградской области и БФУ им. И. Канта обеспечить подготовку на базе федерального вуза кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, «предусмотрев привлечение для этих целей ведущих российских образовательных и научных организаций в указанной области деятельности, учреждений культуры».

Этому поручению и посвящен был круглый стол, прошедший в ММО в пятницу, на который пригласили экспертов, культурологов, руководителей учреждений культуры и БФУ им. И. Канта, а также представителей Казанского (Приволжского) федерального университета.

Открывая дискуссию, президент ММО Светлана Сивкова напомнила, что еще 15 лет назад во время первых встреч Совета по культуре при губернаторе (тогда этот пост занимал экс-глава региона Георгий Боос) говорила о «гнилых зубах» — разрушающихся архитектурных памятниках, которых множество в Калининградской области. «Я произношу это уже лет 15, а воз и ныне там», — признала она.

Стоит напомнить, что в 2017 году круглый стол, посвященный ситуации с объектами культурного наследия, прошел на базе работавшего тогда в регионе корпункта «Федералпресс». Экс-вице-премьер Гарри Гольдман сетовал, что в Калининградской области нет компаний, обладающих достаточными компетенциями, чтобы вводить в экономический оборот объекты культурного наследия.

С тех пор минуло почти семь лет, и сдвиги всё же случились. В частности, в регионе появилась компания «Строймонтажсервис» Валерия Щербатых — строителя, бизнесмена, главы общественного совета при Службе госохраны памятников, который работает в связке с архитектором Артуром Сарницем. Его компания консультирует тех, кто решил взяться за восстановление объектов культурного наследия и сама проводит такие работы. Региональные власти запустили программу льготного кредитования инвесторов, решивших вложиться в разрушающиеся ОКН. Появились предприниматели, готовые восстановить замок «Тапиау», Крайсхаус в Железнодорожном, замок Рагнит в Немане и т.п.

Но в итоге получилось так, что они столкнулись с элементарной нехваткой профессиональных кадров в деле реставрации и архитектуры.

«Сегодня в Калининградской области работает всего 21 аккредитованный реставратор», — рассказала Светлана Сивкова. Между тем, по ее словам, только один Музей Мирового океана занимается реставрацией самых разных объектов, и почти по всех случаях работает с одними и теми же реставраторами, в основном, привлеченными из других регионов страны и даже из-за рубежа. Поэтому не случайно, что именно Светлана Сивкова стала одним из инициаторов появления в регионе образовательной программы подготовки реставраторов и архитекторов.

Калининградский музей изобразительных искусств. расположен в здании бывшей биржи Кенигсберга



Слова президента ММО подтвердила и директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская. Музей несколько лет назад открылся в здании бывшей Биржи (известной калининградцам также как бывший ДКМ) и столкнулся с насущной необходимостью не только приводить в порядок картины и другие экспонаты, но и с восстановлением прежнего облика исторического здания, для чего также требуются специалисты высокого уровня.



Согласился с тем, что проблема существует, и глава областной Службы охраны памятников Евгений Маслов. Он рассказал, что в 2011 году, когда он поступал на работу в Службу, готовил проект, как раз посвященный ситуации с реставраторами. Но сегодня в БФУ им. И. Канта готовят только архитекторов со средним профессиональным образованием, на платной основе, соответствующего высшего образования пока нет. Курс реставраторов есть в Колледже предпринимательства, есть локальные группы подготовки, но всей потребности они не закрывают.

Советник губернатора Вячеслав Генне в свою очередь обозначил проблемы с кадрами в сфере архитектуры. По его словам, в Москве на 100 тысяч человек приходится 50 архитекторов, в Голландии — 170. А в Калининградской области — всего 5 человек на 100 тысяч. Специалисты приезжали в регион или в советские времена по распределению, или переселяясь из бывших республик СССР в 90-е и 2000-е годы, единицы едут сегодня. «Сейчас ничего не происходит, нет новой крови, очень мало, кто приезжает», — признал Генне.

Культуролог Александр Попадин, ранее возглавлявший бюро «Сердце города», а ныне курирующий площадку центра развития «Горпросвет», обратил внимание, что в регионе существуют сложности и с начальным художественным образованием. «Хорошая детская художественная школа — это критическая институция для многих творческих специальностей в Калининградской области. Сегодняшней Худшколы Калининграда явно недостаточно», — отметил он.

Попадин считает, что в регионе нужно выстроить многоуровневую систему подготовки с модульными составляющими, где главной будет «архитектор-реставратор» и сопутствующие специальности, которые можно готовить на коммерческой основе. По его мнению, начальное образование можно давать в художественной школе, которая готовила бы старшеклассников к поступлению в вуз. Существующие программы среднего профобразования на базе Университетского колледжа — дополнить новыми модулями для подготовки специалистов-ремесленников, которые могли бы довольно быстро выйти на рынок услуг.

Что касается высшего образования, то здесь начать можно с магистерской программы с ее постепенным эволюционированием в полноценный специалитет со всеми уровнями промежуточной подготовки, включая аспирантуру как завершающую стадию контура.

«Предложения по поводу новых образовательных программ мы сформулируем по итогам круглого стола, — рассказала директор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ Анна Сивкова. — Проблема действительно давно назрела. Калининградской области не хватает, как минимум 200 реставраторов, чтобы покрыть хотя бы какие-то самые основные базовые потребности. Вот эти гнилые зубы, каждая наша разрушенная кирха, каждый разрушенный наш замок и другие исторические объекты — это все люди, это руки, которые просто необходимо обучать, готовить и очень срочно».

Подготовку кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия в БФУ им. И. Канта должны начать уже в ближайшее время — доложить о принятых решениях президенту Путину нужно сначала в ноябре 2024 года, а затем 1 марта 2025 года. Почему власти обратили внимание на давно назревшую проблему только после вопроса студентки президенту в январе этого года, — ответ на этот вопрос так и остается открытым.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград», сайт Пруссия39