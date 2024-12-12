«Осудили за спасение отца»: как выносили приговор по делу о взятке в онкоцентре

20 января состоялось заключительное судебное заседание по делу о попытке дачи взятки и.о. главврача Онкологического центра Калининградской области. Ответчиком по нему выступала 20-летняя жительница Гвардейска Мария Петрова (имя изменено). Дело рассматривали в мировом суде Гурьевского округа, девушке вынесли обвинительный приговор. На заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Об инциденте в онкологическом центре Калининградской области стало известно из пресс-релиза областного суда. В нём говорилось, что обвиняемая рассчитывала с помощью взятки исполняющему обязанности главврача медучреждения добиться госпитализации родственника на обследование в стационарное отделение.

Полагая, что в силу занимаемой должности главный врач может дать указание поместить ее отца на обследование в стационарное отделение онкоцентра, 20-летняя девушка в июле 2024 года передала медику в его рабочем кабинете 200 долларов США, положив деньги в бумаги на рабочем столе, говорилось в пресс-релизе. Однако доктор забирать их отказался. Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ как покушение на дачу взятки должностному лицу.

Сама девушка в разговоре с «Новым Калининградом» утверждала, что её отцу долго не оказывали помощь. Мария жила в Москве и летом, вернувшись в Калининград, поняла, что отец находится дома в тяжёлом состоянии, без лечения. Она решила добиться госпитализации отца самостоятельно и поехала с его документами в областной онкоцентр. По её словам, не добившись помощи от лечащего врача, она обратилась к главврачу, чтобы получить «хотя бы платные услуги».

«Рассказываю проблему, что у меня болеет отец, ему никакой помощи абсолютно не оказывают, а лечащий врач меня выгоняет из кабинета. Он молчит, я рыдаю. Я думаю, может, поблагодарить нужно или чтобы платно оказали какие-либо услуги по лечению моего отца. Я достала деньги, положила их в документы, надеясь, что какое-то лечение моему отцу окажут. Опять же игнор, он вызвал секретарей и полицию, а также попросил в минздрав написать», — рассказала Мария. По её словам, она была в шоке от услышанного, но не собиралась никуда уходить. Прибывшим правоохранителям девушка пояснила, зачем пошла на такой поступок, и ничего отрицать не стала. При этом дочь онкобольного уточнила, что хотела показать готовность взять даже платную услугу, лишь бы помочь отцу, и не осознавала, как это может быть расценено. Полиция забрала Петрову и руководителя учреждения в отделение, где взяла объяснения с каждого.

«Отцу не оказывают помощи»: подробности дела о взятке главврачу онкоцентра

После публикации «Нового Калининграда», которая вышла 9 декабря 2024 года, отца девушки пригласили в медицинское учреждение. Приём назначили на 12 декабря. По словам Марии, она привезла мужчину в онкоцентр уже в тяжелом состоянии, они ждали приёма в очереди. Врачи после обследования «развели руками» и сообщили семье, что химиотерапию или операцию «он не перенесёт». Вечером 14 декабря отец девушки скончался.





Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В понедельник, 20 января, заседание началось с ходатайства стороны защиты. Адвокат Петровой просила суд о прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Юрист объяснила просьбу «категорией небольшой тяжести» инкриминируемого девушке преступления, отсутствием материального ущерба и потерпевших и признанием вины в полном объёме. Защитница также отметила, что Петрова совершила преступление впервые, ранее к ответственности не привлекалась, имеет на иждивении бабушку-инвалида второй группы, а также не была трудоустроена официально из-за ухода за онкологически больным отцом.

К делу приобщили грамоты, благодарности и награды Марии в период её обучения в школе, а также справки о болезни родственников. Сама Петрова имеет среднее специальное образование и занимается волонтёрской деятельностью. По словам девушки, вместе с коллегами они организуют мероприятия для больных детей. Помимо этого, ответчица помогала во время последних выборов президента России в марте 2024 года. Сторона государственного обвинения высказалась за приобщение документов к делу.

«Потерпевших по данному преступлению нет, загладить вину не является возможным, однако, являясь волонтёром, Петрова приносит пользу обществу и государству. Действия Петровой пресечены, перестают быть общественно опасными. В соответствии со ст. 76 прим. 2 УК РФ лицо, впервые совершившие преступление небольшой и средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред. Диспозиция данной статьи позволяет не только материально возмещать какой-либо вред, но и иными действиями, какими можно расценить и волонтёрскую деятельность», — заявила адвокат Марии.

Сторона защиты акцентировала внимание ещё и на том, что Петрова пошла на преступление от безысходности. Девушкой двигало желание спасти близкого ей человека. Другие способы помочь отцу «на тот момент иссякли». Прокурор возразил против заявленного ходатайства, поскольку «обязательный признак иного заглаживания вреда в рассматриваемом случае не достигнут».

Суд удалился и спустя 40 минут вынес решение по ходатайству. Уголовное дело нельзя было прекратить, поскольку достижения и гражданская активность Петровой не являются основанием для этого. Судья отметила, что, поскольку преступление было направлено против государства и подрывало общественную безопасность, обвиняемая не предприняла «значимых действий, направленных на заглаживание причинённого вреда и уменьшение общественных опасностей».

Заседание продолжилось. Мария поддержала своё ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Прокурор зачитал обвинительное заключение, пересказав историю покушения на дачу взятки. Из его выступления стало известно, что деньги предлагались занимавшему в июле пост и.о. главного врача онкоцентра Кириллу Баринову. Гособвинитель назвал это преступлением против государственной власти и государственной службы, так как Баринов в связи возложенными на него должностными функциями и обязанностями являлся должностным лицом.





Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Прокурор рассказал, что преступление произошло 26 июля 2024 года «в период с 13:30 до 13:58». Намерение девушки добиться госпитализации отца посредством денежного поощрения главврача он назвал преступным умыслом. 200 долларов США по актуальному в тот день курсу составляли 17 тыс. 82 рубля. Мария, со слов прокурора, вложила средства в документы на рабочем столе Кирилла Баринова и предложила ему принять их.

«Однако Петрова довести свой преступный умысел до конца не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку Баринов переданные ему денежные средства в указанном размере в качестве взятки отказался получить. Таким образом, Петрова совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу лично, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам», — выступил государственный обвинитель.

При назначении наказания прокурор просил учесть смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, молодой возраст, способствование расследованию, оказание помощи бабушке-инвалиду, наличие грамот за достижение в учёбе и спорте, а также намерение помочь своему больному отцу. Отягчающих обстоятельств прокуратура не усмотрела. Однако с учётом «общественной опасности тяжести содеянного» гособвинитель запросил для девушки штраф в размере 300 тыс. рублей.

Адвокат Петровой, вновь перечислив все заслуги её подзащитной и отметив обстоятельства преступления и рассмотрения дела, запросила «минимально возможное наказание, не связанное с изоляцией от общества».

Марии дали последнее слово. «Я полностью признаю свою вину. И я никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой оказалась сама», — сказала она.

Окончательное решение огласили спустя час. Судья удовлетворила требования прокурора частично. Сумму штрафа в 300 тысяч рублей снизили до 15 тысяч. Мария намерена оспаривать решение, поскольку считает несправедливой судимость за то, что пыталась спасти своего отца.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград