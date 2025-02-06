Это «Честный знак»: почему из аптек исчез физраствор и когда он появится вновь

Физраствор исчез из калининградских аптек в конце осени. Оказалось, что такая ситуация складывается не только в Калининградской области. Жалобы на нехватку в аптеках препарата, который входит в список жизненно важных и важнейших, поступали в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Почему исчез физраствор и когда он снова появится в аптеках, выяснял «Новый Калининград».

Натрия хлорид (физраствор), по данным Регистра лекарственных средств РФ, является растворителем для приготовления лекарственных форм для инъекций. Его используют для капельниц при отравлениях, обезвоживании, для промывания ран, глаз, носа, как менее дорогостоящую замену жидкости для контактных линз.

Вопросы о том, когда в аптеках Калининграда вновь появится физраствор, жители города задавали на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте». В конце января 2025 года представители минздрава Калининградской области сообщали, что «облфармкомпания ожидает итоги торгов на закупки физраствора». В министерстве также отметили, что «аптека на улице Маршала Новикова, 21, отпускает все без исключения препараты, в том числе и физраствор, только по рецептам».

В среду стало известно, что ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания» выделяет 52,3 млн рублей на приобретение хлорида натрия (физраствора). Анонс закупки опубликован на сайте областного центра торгов. Стоимость единицы товара — от 0,35 до 2,81 руб. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте не указаны, как и период, на который рассчитано финансирование. Однако источник, близкий к компании, обратил внимание, что препарат будет предназначен только для стационаров региона. Информацию подтвердили и в минздраве: «На сегодняшний день фармкомпании закупают его только для стационаров. Другой информации у нас нет».

Росздравнадзор в середине декабря 2024 года информировал об увеличении поставок препарата в регионы после перерегистрации Минздравом России цены на физраствор. Ранее в пресс-службе Минздрава сообщали, что работают над предупреждением дефицита натрия хлорида для инфузий в регионах. Такая потребность возникла из-за запроса производителей на изменение и перерегистрацию цен на препарат.

Как рассказал «Новому Калининграду» генеральный директор сети аптек Дмитрий Яговдик, одной из причин исчезновения физраствора из аптек стало усиление работы национальной системы маркировки и отслеживания препаратов «Честный знак». Ранее в рознице продавался физраствор, в том числе предназначенный для стационаров. Теперь этой возможности нет.

«На сегодняшний день у поставщиков отсутствует физраствор, который предназначен для торговли в рознице, — пояснил глава компании. — Раньше в аптеках продавалась категория физраствора, в том числе по маркировке предназначенная для стационаров. Это один и тот же физраствор, ничем не отличается, но по условиям регистрационного удостоверения, по маркировке он предназначен для стационара. Его также отправляли в розничную сеть. Однако около шести месяцев назад контроль благодаря системе „Честный знак“ усилился, в итоге продавать предназначенный для стационара физраствор в розницу стало нельзя».

По словам эксперта, это коснулось не только физраствора, но и препаратов другого профиля — например гинекологического, которые предназначены для проведения специализированных процедур. Они также продаются только для стационаров, их нельзя отпускать в рознице.





При этом Дмитрий Яговдик признал, что продавать маркированный для стационаров физраствор аптеки формально не могли и раньше, но шли на это, поскольку это было дешевле для потребителя. «К сожалению, юридической законной возможности у аптек продавать его не существует, так как все отслеживается через систему „Честный знак“, мы не имеем права это делать. Остановка продаж произошла где-то шесть месяцев назад из-за усиления контроля со стороны системы, — пояснил он. — Есть дефектура — это когда зарегистрированный препарат есть, но его мало. Объема препарата, который необходим для продажи в аптеках, очень мало. На сегодняшний день таких позиций не предлагается оптовыми продавцами».

По словам эксперта, подобная ситуация складывается не только в Калининградской области, но и в других регионах России. Не исключено, что поэтому препарат появился в продаже на маркетплейсах с пометкой «ветеринарный». «На маркетплейсах есть легальные продавцы препаратов, но они являются только агрегатором по заказу, как аптека. То есть вы заказываете товар, покупаете в аптеке. Но вы получаете его не в аптечном пункте, а в пункте выдачи маркетплейса, который без лицензии, хранит препарат без соответствующих условий, без специалистов, которые могут понять, можно ли продавать это лекарство человеку или нельзя, может, он вообще рецептурный и т. д. То есть это незаконно. Поэтому, конечно же, на маркет-плейсах покупать я бы не рекомендовал, но, к сожалению, они продают. Правда, пишут, что это для ветеринарного использования. Но на самом деле физраствор, даже если он для ветеринарного использования, то он тоже должен продаваться в аптеках, только в ветеринарных. На маркетплейсе он тоже не должен продаваться», — пояснил эксперт.

Ситуация, по словам эксперта, пока складывается непростая. «На этой неделе обещает какое-то количество физраствора для физлиц в область привезти один из местных поставщиков. Мы будем очень рады, если это произойдет», — заключил Дмитрий Яговдик. Есть вероятность, что препарат появится в одной из аптечных сетей.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»