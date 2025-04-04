Красивый, колючий, исчезающий: на Балткосе угрожают краснокнижному растению (фото)

Из-за работ тяжёлой техники на авандюне у форта Западного (Балтийская коса) продолжают спорить общественники, специалисты и владельцы объекта. Представители общественности утверждают, что в ходе работ собственник мог повредить краснокнижные растения (они упоминают синеголовник морской). Сам собственник форта считает, что эти растения уничтожались и ранее, так как через авандюну проходил незаконный автомобильный съезд. На текущий момент в этой истории разбираются Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. Пока официальные выводы не сделаны, «Новый Калининград» решил выяснить у старшего научного сотрудника лаборатории морской экологии БФУ имени Канта, кандидата биологических наук Александры Володиной, действительно ли на авандюне в районе форта есть уникальная популяция редких и охраняемых растений.

О берегоукрепительных работах на повреждённых участках авандюны 20 марта предупредили сотрудники «Балтберегозащиты» в своём официальном паблике. Но 28 марта в сообществе «Типичный Балтийск» было опубликовано видео, автор которого заявил, что «из нормальной дюны сделали взлётно-посадочную полосу». Тот же человек сообщил, что на месте, которое разровняла техника, «росли травы, даже в Красную книгу занесённые». Уже 1 апреля к сотрудникам «Балтберегозащиты» обратились комментаторы, которые попросили объяснить, не пострадали ли редкие растения-песколюбы, однако на тот момент проблемой заинтересовалась природоохранная прокуратура.

Министр экологии и природных ресурсов региона Оксана Астахова сообщила «Новому Калининграду», что краснокнижные растения в водоохранной зоне акватории Балтийского моря — это предмет надзора не только природоохранной прокуратуры, но и Росприроднадзора.

На текущий момент в обе структуры свои заявления направили экологи. «Новый Калининград», в свою очередь, обратился за отдельным комментарием в прокуратуру.

Собственник форта Западного Игорь Колганов, который ранее сообщил «Новому Калининграду», что не срезал строительной техникой авандюну, а только засыпал песком незаконную дорогу на пляж, также высказался по поводу проблемы с синеголовником.

Фото предоставлено Игорем Колгановым

«Местные жители, которые сейчас озаботились проблемой краснокнижных растений, ранее не замечали, что ездят по ним на своих автомобилях. Мы находили раздавленные колёсами растения ровно на том месте, где мои сотрудники ранее неоднократно фиксировали незаконный проезд автомобилей. Место, где было сделано фото, легко идентифицировать по спасательной вышке», — заявил Колганов.

На сегодня самый подробный комментарий по синеголовнику «Новому Калининграду» дала старший научный сотрудник лаборатории морской экологии БФУ имени Канта, кандидат биологических наук Александра Володина.

«Да, речь тут в первую очередь о синеголовнике морском (лат. Eryngium maritimum), — подтвердила Володина. — Это не единственное краснокнижное растение на Балтийской косе, но на конкретном участке произрастает именно он. В последний раз я была на месте в сентябре 2024 года (сейчас выехать нет возможности из-за занятости), а последствия видела лишь на фотографиях. Видела, что там есть растения с корнями и почками возобновления, поэтому есть повод пересадить их на той же Балтийской косе с разрешения специализированных служб, чтобы сохранить их. Делать это можно только на косах, в других местах синеголовник жить не будет даже при создании специфических условий».

Биолог пояснила, что синеголовнику нужна конкретная среда, в которой будут особые влажность и состав воздуха, также нужна «определённая солёность песка».

«Кто сможет заняться пересадкой, я пока сказать не могу, — добавила Володина. — Если на Куршской косе есть специальная служба, которая занимается восстановлением популяции дюнных растений, то на Балтийской косе, не имеющей такого высокого охранного статуса, этой службы нет. Вероятно, это могут сделать волонтёры из числа местных жителей».

Александра Володина также рассказала, что синеголовник морской на Балтийской косе самую крупную популяцию в регионе. Встречаться он начинает именно у форта Западного.

«Он обитает и на Куршской косе, но там ещё хуже ситуация, — добавила биолог. — Там на авандюне в районе визит-центра в поселке Лесной буквально несколько экземпляров. А на Балтийской косе популяция синеголовника значительная. Это та территория, которая может стать источником посевного материала для восстановления этого вида на той же Куршской косе. Но чем ближе к польской территории, тем это растение встречается реже. Это результат исследования прошлого года».

Комментируя высказывание собственника форта об автомобилистах, использовавших авандюну как дорогу, представитель БФУ отметила, что доля истины есть и в его словах.

«Да, он совершенно прав в своих претензиях, если честно, — отметила Володина. — При этом синеголовник уничтожали не только автомобилисты, но и просто пешие туристы. Это же симпатичное растение. Всем хочется подойти и сорвать. То есть его рвут, а потом выбрасывают, потому что оно колючее. Машины не везде ездят, они сконцентрированы на определенной дорожке, на которой синеголовник уже практически исчез, а пеших туристов ничего не ограничивает — специальная экотропа всего одна. Есть и другие факторы, которые уничтожают экосистему. Это не только нерегулируемая рекреация, но и сильные ветра с крупными штормами, разбивающими дюну».

В заключение Александра Володина отметила, что популяция синеголовника, несмотря на толпы туристов, разрушающих авандюну, сохранялась в районе форта Западного до 2024 года.

«В местах, где образовывались ворота выдувания, появлялись тропинки, и синеголовник со временем погибал. Что сейчас необходимо сделать? Необходимо найти службы, которые могут пересадить оставшиеся растения в другие, менее нарушенные участки авандюны. Насколько я понимаю, авандюна вдоль моря — это водоохранная зона, где очень ограничена хозяйственная деятельность, которая жёстко регламентируется. Прежде чем проводить там хозяйственные работы, необходимо было уведомить соответствующие службы, которые, зная, что Балтийская коса — это место обитания краснокнижного вида синеголовника приморского, наверняка бы дала предписание спасти растение. Безусловно, восстанавливать дюну надо для сохранения и поселка, и самой косы, но нужно соблюдать правила землепользования», — делает вывод биолог.

Фото предоставлено Александрой Володиной

Напомним, что видео и фото последствий работ на Балтийской косе было опубликовано в местных пабликах 27 и 28 марта. 31 марта, главный инженер «Балтберегозащиты» Евгений Бурнашов сообщил «Новому Калининграду», что сотрудники предприятия работали не в том месте, которое снимали на видео.

«Нами точно ничего не срезалось, — добавил Бурнашов. — Это и проектом не предусмотрено. О всех своих работах мы предупреждали жителей и представителей музея „Старый люнет“. Что касается того, что через дюну ездили автомобили, то это действительно фиксировали и в прошлом, и в позапрошлом году. Это дикий туризм. Рыбаки там спускались. А ездить в водоохранной зоне, конечно, нельзя».

Ранее собственник форта Западного сообщал, какие шаги намерен предпринимать по сохранению и будущему использованию объекта культурного наследия.

Текст: Иван Марков, фото предоставлены Игорем Колгановым и Александрой Володиной