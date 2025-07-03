Нововведения июля: тарифы на ЖКУ, ипотека, соцвклады, ГОСТ для школьной формы

0 0

В июле в России вступает в силу ряд важных изменений, которые затрагивают многие сферы жизни — от ЖКХ и ипотеки до трудового стажа, цифровой безопасности и школьной формы. В числе нововведений — возможность подать документы в суд онлайн. Подробности — в нашем обзоре.

Тарифы на ЖКУ

С 1 июля в России подорожали жилищно-коммунальные услуги. Правительство РФ утверждает средние величины индексации размера вносимой гражданами платы за ЖКУ для каждого региона. В среднем по России они варьируются от 8 до 21%. Калининградская область по этому показателю оказалась в середине — 12,6%. Квитанции с повышенными тарифами жители получат в конце июля — начале августа. Подробнее о том, как изменились тарифы для калининградцев, читайте в нашей публикации по ссылке.

Социальные вклады

1 июля для россиян, которые получают поддержку от государства, на Госуслугах появилась возможность открыть социальные вклады. Предполагается, что новый финансовый инструмент поможет защитить накопления граждан с невысокими доходами от инфляции.

Условия этих банковских продуктов во многом совпадают с условиями срочного вклада и накопительного счёта, но есть и особенности. Например, сумма вложений не должна превышать 50 тыс. рублей, гражданин может открыть не более одного вклада и одного счёта, а проценты начисляются ежемесячно, но на отдельный банковский счёт.

Персональные данные

С 1 июля весь цикл работы с персональными данными, от сбора до удаления, должен происходить только на территории России.

Кроме того, ФСБ, СВР, ФСО и МВД получили доступ к государственным, муниципальным и другим информсистемам, в которых содержатся персональные данные об их сотрудниках.

Как стало известно ранее, в открытый доступ попали персональные данные около 90% взрослого населения России. В 2023 году и в первом полугодии 2024-го главным источником утечек личных данных были интернет-магазины и медучреждения, на банки же пришлось не более 2%.

Школьная форма

с 1 июля начал действовать ГОСТ для производства школьной формы. Стандарт, направленный на улучшение качества одежды для учащихся, ввели впервые. Основные требования к школьной форме:

деловой стиль (строгость, сдержанность и консерватизм в выборе материалов, цвета, покроя и аксессуаров);

удобство (покрой изделий должен обеспечивать комфорт для обучающегося как сидя, так и в движении);

светский характер и эстетика (форма не должна содержать символику асоциальных молодёжных объединений или символику, пропагандирующую противоправное поведение);

государственная символика (рекомендуется размещение на форме государственной и патриотической символики).

ГОСТы обычно носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Согласно ст. 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации», документы национальной системы стандартизации применяются добровольно. Однако если производитель заявляет о соответствии продукции ГОСТу, следование ему становится обязательным. Новый стандарт не распространяется на обувь и спортивную одежду.

Всего в действие вводятся около 150 новых стандартов. Они также касаются интеллектуальной собственности, технологий сферы здравоохранения, вопросов безопасности труда, IT и др.

Трудовой стаж

С 1 июля в трудовой стаж граждан России включают периоды работы до начала военной операции:

на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;

в Донецкой и Луганской народных республиках — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;

в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Обращение в суд

С 1 июля подать документы по делам об административных правонарушениях можно в электронном виде. Ранее бумаги можно было отправить только по почте или факсу.

Ипотека

С 1 июля российские банки обязаны соблюдать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче кредитов на жильё. Доля ипотеки с определёнными характеристиками теперь не должна превышать пороговые значения в общем объёме выдач.

МПЛ устанавливаются отдельно по кредитам на готовое и на строящееся жильё. Триггерными значениями будут сумма первоначального взноса (больше или меньше 20%), а также показатель долговой нагрузки клиента (ПДН) — выше 80%, от 50 до 80% или до 50%, отражающий, какую долю официального дохода заёмщик тратит на обслуживание долгов. Самые жёсткие лимиты затрагивают ипотеку на новостройки с низким первоначальным взносом

Маркировка товаров

С 1 июля в России введена обязательная маркировка для нескольких категорий товаров. Теперь без специальной цифровой метки нельзя продавать дезодоранты, средства для волос и бритья, ароматизаторы, соусы, пряности, сухие супы, специи и уксус. За торговлю без специальной маркировки грозит штраф до 50 тыс. рублей для ИП и до 200 тыс. — для юридических лиц.

Госзакупки

1 июля появились новые обязанности для заказчиков в рамках госзакупок.

Теперь они должны заключать с использованием ЕИС, электронной площадки, в том числе специализированной, контракт с единственным контрагентом, если конкурентная закупка признана несостоявшейся.

Коммерческая тайна

Уголовные санкции в случаях разглашения коммерческой тайны ужесточили. Корректировки затрагивают составы преступлений, связанных с незаконным доступом к коммерческой, налоговой или банковской тайне и их разглашением. Изменения касаются случаев совершения преступлений из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Также ужесточаются наказания при причинении крупного ущерба. В частности, теперь виновным грозит лишение свободы со штрафом до 5 млн рублей, а отдельно штрафы не применяются.

Последствия для диверсантов

Деньги причастных к диверсиям граждан и компаний начнут замораживать. Блокировка средств и другого имущества наступит, если будет достаточно оснований подозревать физлицо или организацию в причастности к диверсионной деятельности. То же негативное последствие предусмотрено для случаев финансирования диверсии.

Капиталовложения

С 1 июля изменилось соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Теперь организация, реализующая инвестпроект, может менять в СЗПК состав объектов, если сохранит минимальные пороги капиталовложений и не увеличит объём возмещения затрат.

СЗПК распространяется на проекты в различных областях экономики, кроме игорного бизнеса, добычи нефти и газа, табачной и алкогольной промышленности, торговли и строительства торговых и бизнес-центров, а также жилья. Документ гарантирует, что на заключивших соглашения инвесторов не будут распространяться никакие подзаконные акты, ухудшающие условия реализации инвестпроектов.

Страховые выплаты при ДТП

С 5 июля размер страхового возмещения возрастёт со 100 до 200 тыс. рублей. Нововведение касается случаев оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции, если у сторон имеются претензии. Обязательным условием останется фотофиксация повреждений с помощью специального мобильного приложения или устройств на базе ГЛОНАСС.

ИП

С 5 июля регистрация подставных лиц в качестве ИП повлечёт лишение свободы. При этом наказания смогут избежать подставные лица, впервые совершившие преступление, но только если будут активно способствовать его раскрытию и расследованию.

Поправки вносятся в ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ, предусматривающие ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юрлица и незаконное использование документов для этого. Теперь уголовное наказание последует также за:

незаконную госрегистрацию граждан в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц;

предоставление паспорта или выдачу доверенности, а также приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование полученных незаконным путём персональных данных для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице.

Наказания будут такими же, как сейчас применяются к организациям, образованным через подставных лиц. Виновным могут назначить: штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в сумме зарплаты или иного дохода осуждённого за период от семи месяцев до года; принудительные работы на срок до трёх лет; лишение свободы на тот же срок.

Кибермошенники

С 5 июля появится уголовная ответственность за помощь кибермошенникам. Гражданин, передавший из корыстных побуждений свою карту или доступ к счёту другому лицу, а также совершивший неправомерные операции по его указанию, может быть приговорён к сроку до трёх лет лишения свободы. За покупку подобных данных и совершение незаконных операций предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штрафы.

Возбуждение ненависти и дискриминация

С 5 июля ужесточается уголовная ответственность за возбуждение ненависти и дискриминацию. Изменится механизм применения санкций за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка и т. п. Наказание последует, если преступление: совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние или имеющим судимость за это; сопряжено с оправданием или пропагандой применения насилия или угрозы его применения; совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, или организованной группой. При этом сам перечень и размер санкций не изменится.

Мигранты

С 1 июля информация о прохождении мигрантами обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования включена в федеральный регистр сведений о населении. Требования касаются иностранцев, приехавших для трудовой деятельности или с иными целями на срок более 90 дней.

С 1 июля запрещено оказывать услуги связи мигрантам, которые не подтвердили свою личность в салоне сотового оператора. Иностранцам необходимо среди прочего предоставить IMEI мобильного устройства и биометрию. У мигрантов не может быть более десяти сим-карт.

С 10 июля Рособрнадзор изменит требования к экзамену для мигрантов, желающих получить патент или вид на жительство в России. В частности, число заданий на аудирование по русскому языку вырастет с двух до четырёх. Также появятся обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена.

Наследство

С 15 июля наследство для родственников погибших участников военной операции будет открываться с даты составления записи о смерти в официальных документах. Изменения также коснутся граждан, проживавших на территориях боевых действий, если они погибли из-за связанных с этим обстоятельств. Ранее наследство могло быть принято в течение шести месяцев со дня открытия, а временем открытия наследства являлся момент смерти гражданина.

Налоги

15 июля истекает срок для уплаты НДФЛ с доходов за прошлый год. Проще всего воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России или личным кабинетом налогоплательщика. Если НДФЛ не уплатить вовремя, то уже с 16 июля налоговая инспекция начнёт начислять пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

Поступление в вуз





В июле завершится срок подачи заявлений о приёме в вуз на бюджетные места. Для бакалавриата и специалитета срок подачи заявок на бюджет истекает 25 июля. В ту же дату завершится приём заявлений через сервис «Поступление в вуз» на едином портале госуслуг. На платное обучение срок определяется каждым вузом самостоятельно.

Визы

С 21 июля обыкновенную частную визу в Россию начнут выдавать участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников в РФ и членам их семей. Впоследствии действие визы получится продлить на срок предоставления указанного статуса. В свою очередь, обыкновенную рабочую визу на срок до трёх месяцев смогут получить иностранные работники зарубежного производителя или поставщика. Это касается специалистов, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в страну технического оборудования. Продлить визу можно будет на срок не более 90 дней.

Отсрочка наказания

Расширяются возможности применения отсрочки отбывания наказания. Смягчение условий предусмотрено для беременных женщин и матерей, имеющих ребёнка до 14 лет, а также мужчин, являющихся единственным родителем детей такого возраста. Суд сможет сохранить отсрочку в случае совершения ими умышленно нового преступления небольшой или средней тяжести или по неосторожности. Но если в период отсрочки осужденный допустит умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, то возможность сохранения отсрочки будет исключена.

Защита географических указаний на товарах

28 июля вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как «наименование места происхождения товара», но и «географическое указание», а также соответствующих и схожих с ними обозначений.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»