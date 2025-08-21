Природа осадка: исследование воды в Калининграде доверили вузу из Новочеркасска

Весной несколько калининградских управляющих компаний заявили о проблемах с горячей водой из-за странного осадка, по причине которого жители части Московского района регулярно оставались без горячей воды. После публикаций в СМИ и обращений управляющих компаний власти проблему признали. «Водоканал» заказал научно-исследовательскую работу по изучению осадка. Как сообщил и.о. директора госпредприятия Виталий Пурыжов в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», результаты станут известны к концу августа.

«Конкурс состоялся, — сообщил Виталий Пурыжов. — Был один участник. Договор заключен с „Южно-Российским государственным политехническим университетом (НГМ) имени М.И Платова“ (расположен в Новочеркасске Ростовской области — прим. „Нового Калининграда“). При подготовке к тендеру мы рассматривали в основном научно-исследовательские институты, обладающие соответствующими компетенциями, в том числе БФУ им. Иммануила Канта».

В июне «Водоканал» выделил 1,2 млн руб. на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Исследование природы активного образования осадка при нагреве водопроводной воды в теплообменных аппаратах систем горячего водоснабжения г. Калининграда». Закупка проводилась у единственного поставщика.

По словам Пурыжова, срок выполнения научно-исследовательской работы составляет 39 рабочих дней с даты заключения договора. «Помимо натурных исследований, вуз обязан провести анализ гидрологических, антропогенных (человеческий фактор) и техногенных условий формирования качества р. Старая Преголя на основании открытых источников, данных, предоставленных „Водоканалом“, а также на основе гидрологических данных наблюдательной сети Калининградского Гидрометцентра за 10 лет — с 2015 по 2025 годы».





Также в «Водоканале» сообщили, что опросы управляющих организаций позволяют госпредприятию судить о том, что сейчас ситуация с образованием отложений пошла на спад. «Однако показатель жесткость в поверхностной воде реки Старая Преголя продолжает держаться на уровне 5,2–5,6 градуса жесткости, что выше значений, характерных для весенне-летнего периода предыдущих лет, — рассказал и.о. директора „Водоканала“. — Жалоб от управляющих организаций на текущий момент нет, но есть запросы о результатах научно-исследовательской работы».

По словам Виталия Пурыжова, заказанная научно-исследовательская работа говорит о том, что «Водоканалу» небезразлична ситуация с образованием осадка при нагреве воды в теплообменниках и их зарастание минеральными отложениями. «Несмотря на то, что данный вопрос не относится к компетенции предприятия, — подчеркнул и.о. директора „Водоканала“. — Научно-исследовательская работа служит целью подтвердить мнением компетентных специалистов правоту предприятия в отсутствии нарушений технологии очистки воды».

«Новый Калининград» связался с директором управляющей компании «Престиж» (именно с проблем ее дома № 98 по ул. Батальной «Новый Калининград» еще в мае и начал разбираться в ситуации с непонятным осадком в водопроводных трубах). «Нас собирали на заседание, которое организовало минконтроля, там были представители „Водоканала“, — рассказал директор УК Игорь Фаминых. — И нам пообещали, что до конца августа появятся первичные результаты исследования. Управляющие компании уточнили, мол, будет ли опубликован полный отчет как он есть, на что нам ответили, что нет, нам предоставят какие-то выдержки на усмотрение „Водоканала“. На встрече также была глава управления Роспотребнадзора Елена Бабура, и она сказала, что их организация тоже сделала запрос по составу воды, так что и они ждут ответа. И мы тоже его очень ждем».

По словам Фаминых, за это время представителями управляющих компаний и на совещании с представителями правительства и госпредприятия выдвигались разные версии, откуда взялся осадок. «И что литовцы перекопали у себя какие-то каналы, и что кто-то сливает непонятные жидкости в больших объемах в Преголю или что-то с полей с дождями в нее попадает, и так далее, — говорит директор. — Но управляющие компании все же склоняются к тому, что что-то поменялось в работе „Водоканала“. Многие сошлись во мнении, что раньше гипохлорит натрия для водоподготовки закупался предприятием в Польше и Германии, а сейчас оно изготавливает его самостоятельно. Делается этот реагент из соли, но она должна быть сорта „экстра“. И если, к примеру, использовать некачественную соль, то как раз и может получиться тот осадок, с которым мы вынуждены сейчас активно бороться. Конечно, утверждать мы этого не можем, это лишь наши неподтвержденные догадки. Но ситуация в теплопунктах, после того как все стали говорит о проблеме, вполовину улучшилась. Теплообменники от осадка мы также чистим, но не так часто, как это было еще в мае».

Как уточнили «Новому Калининграду» в ГП КО «Водоканал» 21 августа, в настоящее время уже идет приемка работ по договору. Срок окончания — 27 августа.





Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что жители Московского района Калининграда, воду для которых ГП КО «Водоканал» забирает из Преголи, с прошлого года стали испытывать проблемы с горячим водоснабжением. Горожане жаловались, что даже в самых «свеженьких» новостройках поступающая в квартиры вода не достигает нормативной температуры и течет тонкой струйкой. Управляющие компании заявили, что виной тому минеральный осадок неизвестного происхождения, который массово образовывался при нагреве воды в домовых теплопунктах и забивал водонагревательное оборудование и водопроводные трубы. В результате диаметр последних сужался, до квартир вода доходила почти остывшей и в малых количествах. Тревогу забили многие управляющие компании. Их представители говорили, что такого не встречали за десятилетия работы в системе ЖКХ. Поэтому УК стали обращаться в министерство регионального контроля и даже в прокуратуру Московского района, но проблема так и не разрешилась.

После этого Ассоциация «Городские управляющие компании ЖКХ», в которую входит уже 18 таких организаций, направила губернатору Алексею Беспрозванных обращение с просьбой разобраться в ситуации. Управляющие компании в обращениях ссылались на то, что у «Водоканала», по-видимому, поменялся состав реагентов для процедуры подготовки воды. Но само госпредприятие, в том числе и в ответах «Новому Калининграду», отрицало этот факт.

Текст: Ольга Саяпина. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»