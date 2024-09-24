Власти: по мосту через Калининградский залив приняли «Соломоново решение»

Власти региона решили отложить строительство моста через Калининградский залив, когда проект прошёл экспертизу и стала понятна его стоимость. Об этом рассказала заместитель министра развития инфраструктуры региона Елена Орлова на заседании комитета Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры.

Доклад был посвящён реализации государственной программы Калининградской области «Дороги. Транспорт. Энергетика» в 2024 году. «У нас всего по госпрограмме 34 показателя. 33 показателя у нас достигнуты на 97%, и один структурный элемент не достигнут. Освоение кассовое за прошлый год у нас 93,9%», — отчиталась Орлова.

Неосвоение, по её словам, произошло «по линии агентства по имуществу» — было изъято только 24,3% земельных участков от запланированных.

«Почему получилось такое неосвоение? Вы знаете, что в прошлом году у нас была заложена большая сумма денег на изъятие земельных участков под строительство концессионное 11-й очереди Приморского кольца. В октябре прошлого года вышла проектно-сметная документация из экспертизы. Мы увидели стоимость проекта. Губернатором Калининградской области было принято решение о том, что этот проект на 2,5 года мы приостанавливаем, исходя из того, что сегодня ситуация у нас та, которая есть, и строительство этого концессионного моста для субъекта на сегодняшний день без федеральной поддержки очень дорого», — пояснила замминистра.





Елена Орлова. Фото: сайт Законодательного собрания Калининградской области

Заложенные на изъятие земельных участков деньги власти пытались перераспределить на другие объекты, однако соответствующее постановление вышло только в декабре.

«Мы заключили дополнительное соглашение о приостановлении [концессионного договора] на 2,5 года. Мы попытаемся заявиться ещё раз на федеральный грант в рамках действующего законодательства. И у нас будет полгода. В момент, когда мы возобновим это соглашение, у нас проектно-сметная документация будет действующая, и будет принято решение, строим или не строим, в зависимости от объёма денежных средств», — добавила Орлова. Кредит, по её словам, предоставлял Сбербанк под 5%.

«Сбербанк, понимая сегодняшнюю ситуацию, также будет приостанавливать это основное соглашение. <...> Мы сегодня основную часть гранта, потраченную на проектно-сметную документацию, им выплатили, и закрыли то, что должны были Сбербанку. Сегодня проценты у Сбербанка не капают», — отметила докладчица.

«Ну, в любом случае, мы уже попали, говоря по-молодёжному. Ещё ничего не сделали (и вопрос, надо ли нам это или не надо), а деньги мы уже тратим», — прокомментировал заместитель председателя комитета Павел Фёдоров, который вёл заседание.





Павел Фёдоров. Фото: сайт Законодательного собрания Калининградской области

«Может быть, ситуация поправится и нам будет легче», — предположил кто-то из депутатов.

«В чём ситуация поправится? У нас что, будет поток транспортный? Никто мне ответить не может, [в чём] целесообразность строительства этого моста», — ответил Фёдоров.

«Коллеги, мы делали концессионный мост под паромную переправу, которая у нас сейчас загружена. Конечно, если паромная переправа будет (а мы встроим ещё два парома), объём перевозок на паромной переправе будет увеличиваться, мы, может, и увидим целесообразность строительства этого моста. Через два года скажем: „Да, будем строить“, и федералы дадут нам тот грант, на который мы договаривались, тогда, может быть, и будет целесообразно. Поэтому сегодня принято такое „Соломоново решение“», — пояснила Елена Орлова.

«Ясно. Идём дальше», — завершил дискуссию Фёдоров.

Концессионное соглашение о строительстве моста через залив экс-губернатор Антон Алиханов подписал с группой «ВИС» в 2019 году. Тогда сообщалось, что проектирование и строительство займут более пяти лет. В ценах 2018 года работы оценивались в 35 млрд руб., в ценах лет реализации проекта — в 43,5 млрд. Сообщалось, что концессионер готов вложить в проект 15 млрд руб. собственных и заёмных средств.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», мост планируется строить в основном за счёт федерального гранта в размере почти 29 млрд руб. При этом область берёт на себя финансовое обязательство перед группой «ВИС» по выплате 34 млрд руб. в качестве возврата инвестиций концессионеру и компенсации содержания моста. Оно может быть уменьшено на сумму платы, которую концессионер соберёт за проезд по мосту в процессе реализации проекта.

В июне 2023 года областной вице-премьер Александр Рольбинов заявил, что региональные власти не готовы отказаться от идеи строительства моста через залив в надежде, что политическая обстановка изменится, и в регионе возобновится привычная логистика. При этом в конце 2022 года экс-губернатор Антон Алиханов говорил, что актуальность моста через Калининградский залив снизилась после фактического закрытия границ.

В марте 2024 года проект моста прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Эксперт пришёл к выводу, что строительство может привести к разрушению пяти объектов археологического наследия, работы можно проводить только после археологических раскопок.

Мостовой переход через Калининградский залив, который проходит от посёлка Космодемьянского до посёлка Шоссейный — это 11-я очередь Приморского кольца. «Строить будем, но это не одного года дело, так как строительство моста — это очень дорого. <...> О начале строительства обязательно сообщим в соцсетях и СМИ», — сообщали представители регионального министерства инфраструктуры в комментариях в соцсети «ВКонтакте» в марте 2024 года.

Проектная документация объекта «Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)» прошла государственную экспертизу в сентябре 2024 года. В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Указанный застройщик — ООО «Десятая концессионная компания».

Эскиз: группа «ВИС»