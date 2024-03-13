Гладко на бумаге: что не так с исполнением майского указа о зарплатах медиков

Майские указы были изданы Владимиром Путиным в день вступления в должность президента после очередных выборов 12 лет назад — 7 мая 2012 года. Один из них касается зарплат сотрудников бюджетной сферы, в том числе медработников. С тех пор об исполнении указов регулярно отчитываются органы власти всех уровней. Только реальные зарплаты многих медиков этим указам почему-то не соответствует. Почему оказалось, что гладко было лишь на бумаге, разбирался «Новый Калининград».



Речь идет об указе № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В нём говорится, что Правительство РФ должно было ещё к 2018 году обеспечить повышение средней зарплаты врачей до 200 процентов от средней заработной платы, средней зарплаты младшего медицинского персонала, среднего медицинского (фармацевтического) персонала — до 100 процентов от средней зарплаты в соответствующем регионе. Цель указа — «сохранить кадровый потенциал, повысить престижность и привлекательность профессий в бюджетном секторе экономики».

В Калининградской области по официальным данным Калининградстата, среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в январе-ноябре 2023 года в крупных, средних и малых организациях составила 52 890,4 рубля. Следуя логике майского указа, зарплата медсестры должна быть не менее этой суммы, а врача — не менее 105 780 рублей в месяц. О высоких средних зарплатах в медицинской сфере регулярно сообщает министерство здравоохранения. На деле же ситуация оказывается иной.

К примеру, в сентябре 2023 года, когда «Новый Калининград» начал своё расследование и заинтересовался тем, насколько соответствуют зарплаты медиков в БСМП майским указам, на сайте министерства здравоохранения Калининградской области было размещено около 50 вакансий в этой больнице. Зарплаты медсестёр начинались от 17500 рублей, зарплаты врачей — от 23000 рублей. На 26000 рублей могли рассчитывать анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, хирург. Самая высокая зарплата предлагалась энергетику больницы — 40000 рублей.





Вакансии в БСМП в сентябре 2023 года, скрин с сайта минздрава

В распоряжении «Нового Калининграда» тогда же, в сентябре, оказался расчётный листок бывшего врача БСМП (не публикуем его, чтобы не создать проблем врачу, поскольку по расчетным листкам можно «вычислить» работника — прим. «Нового Калининграда»).

Из расчетного листка следовало, что при полной занятости на ставку врачу выплачивался оклад в сумме около 26000 рублей, выплата за опасные или вредные условия в сумме 1300 рублей, стимулирующая выплата в сумме около 5000 рублей и ежемесячная надбавка за выслугу лет около 2000 рублей. То есть, в общей сложности все надбавки составляли не более 30% от оклада при полной рабочей загрузке, и его зарплата на так называемую ставку составляла 33800 рублей.



При этом сотрудник получал и дополнительные выплаты — за ночные дежурства и совмещение, которые «тянули» еще на сто часов в месяц дополнительно. То есть, человек работал в больнице по 16 часов в день.

Справедливости ради, отметим, что сейчас, спустя полгода и, возможно, после смены в БСМП главврача (Евгения Любивого сменил Эдуард Хасаншин), размеры окладов в разделе «Вакансии» на сайте минздрава подросли. Палатная медсестра может рассчитывать на зарплату от 22930 до 29450 руб., врач анестезиолог-реаниматолог — от 31950 до 44179 руб. врач травматолог-ортопед — от 31300 до 43529 руб.

В правительстве области упорно утверждали, что с зарплатами врачей все в порядке. «То, что у врачей якобы низкая зарплата — это только миф, сформировавшийся когда-то в 90-х годах прошлого века. Только по итогам 2022 года средняя заработная плата врачей госмедучреждений региона (не путать с окладом) без учета руководящего состава составила более 76 тысяч рублей», — вот только одно из заявлений минздрава, опубликованное примерно в то же время.

При этом пресс-служба правительства области в ответе на запрос «Нового Калининграда» о том, могут ли врачи работать 100 дополнительных часов в месяц, и за сколько отработанных часов они должны получать положенные им президентскими указами две средних зарплаты, кратко пересказывала Трудовой кодекс РФ, в котором говорилось, что врачи должны работать 39 часов в неделю.

Однако в конце года жалобы медиков посыпались одна за одной. Сначала в декабре врачи Регионального перинатального центра в письме на имя президента рассказали, что показателей майских указов их зарплаты достигают, только если доктора совмещают по несколько должностей. А на самом же деле средняя зарплата врачей составляет 50-60 тысяч рублей — в два раза ниже обозначенных цифр.

Потом медсестры и фельдшеры объединенной несколько лет назад Городской детской поликлиники обнародовали свои расчетные листки, из которых стало понятно, что зарплаты их далеки от 52 890 руб. в месяц. Выяснилось, что они зарабатывали около 30 тысяч, отрабатывая полную ставку в месяц. Из них 17000 составлял оклад, 8000 — стимулирующие выплаты, 1500 — доплата за стаж работы, 680 рублей — доплата за вредность и т.п.

После этих историй стало понятно, что чиновники что-то не договаривают. Пролила свет на ситуацию встреча медсестер с руководством территориального фонда Обязательного медицинского страхования. Медикам на ней объяснили, что уровень зарплаты в той или иной больнице или поликлинике является «средней температурой», то есть один сотрудник может получать 30 тысяч, другой 80 тысяч, а отчитываются учреждения о средней зарплате в целом по учреждению. Поэтому майские указы конкретно каждого медика не касаются.



В пресс-службе правительства в свою очередь вновь заявили, что средний размер зарплаты врачей в регионе превысил необходимые показатели, и придраться тут не к чему. Более того, при расчете достижения показатель майских указов, учитываются и совместительства. Однако, как выяснилось позже, минздрав параллельно всё же решил взять совместительство в больницах под свой контроль, выпустив соответствующий приказ.

Ещё один любопытный момент. В правительстве сообщили, что для майских указов используется показатель не средней зарплаты в крупных, средних и малых организациях, а некий «среднемесячный доход от трудовой деятельности», и он существенно ниже средней зарплаты — например, по итогам 11 месяцев 2023 года он составлял 41 189 рублей, а никак не искомые 52 890 рублей.

В пресс-службе правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда» со ссылкой на министерстве экономической политики сообщили, что для расчета этого среднего дохода берется гораздо более широкий спектр показателей, чем для средней зарплаты: в него включены не только зарплаты работников предприятий и тех, кто выполняет работы по договорам гражданско-правового характера, но также доходы работников ИП и физлиц, а также заработок иностранцев.

«Оплата труда по первым двум категориям по своей сути и представляет среднемесячную заработную плату работников организаций, которая выше доходов, которые получают работники у ИП и физических лиц, или иностранные граждане. В этой связи размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Калининградской области ниже среднемесячной заработной платы работников организаций, что подтверждается данными официальной статистики», — отметили в министерстве.

К примеру, за 2022 год средний трудовой доход составил 37 823 руб., а средняя зарплата при этом была 47 329 руб.. За девять месяцев 2023 года доход составил 41 646 руб., а средняя зарплата — 52 123 руб. соответственно.

И вот тут возникает вопрос — почему в указе президента черным по белому написано, что для расчёта зарплат медиков должны использоваться показатели средних зарплат по региону, а на деле используется совсем другой показатель — средний трудовой доход, который существенно ниже?



В министерстве экономического развития региона сообщили, что основанием для этого послужило постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано при планировании расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и оценке достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий („дорожных картах“) изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, использовать показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности», — рассказали в министерстве.

В министерстве здравоохранения Калининградской области в свою очередь пояснили, что методика расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности, используемого для сопоставимости с показателем зарплаты бюджетников, отмеченных в указах президента, утверждена приказом Федеральной службой государственной статистики (Росстат) от 14.04.2016 № 188.

Таким образом, чёткие буквы майского указа за несколько лет при помощи дополнительных приказов и постановлений трансформировались, и в итоге «средняя зарплата» превратилась в более низкий «среднемесячный доход», а конкретные медики — в «среднюю температуру по больнице». О таких целях, как сохранение кадрового потенциала, повышение престижа и привлекательности бюджетной сферы, по всей видимости, уже никто и не вспоминает.

В правительстве Калининградской области отдают себе отчет в том, что медсестры и врачи зарабатывают в реальности по 30-40 тысяч рублей в месяц. «У меня сотрудники тоже получают рядовые 35-40. Согласен, что мало. Но история про указ выполняется точно в соответствии с ним», — сообщил начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»