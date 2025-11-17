Рост цен замедлился, топливо есть: как изменилась ситуация на АЗС в Калининграде

0 0

В воскресенье, 16 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита горючего по-прежнему нет — на всех проверенных АЗС бензин и дизтопливо доступны, очередей не наблюдается. По сравнению с началом ноября рост цен замедлился.

На «Народной заправке» стоимость литра осталась без изменений: АИ-95 — 69,00 руб., АИ-92 — 65,00 руб., дизель — 69,00 руб.

На «Р&Н» значимых корректировок также не произошло: АИ-95 — 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизель — 74,69 руб.

На «Идель» отмечено небольшое снижение стоимости дизтоплива. Теперь на данной заправке АИ-95 продают по 72,20 руб., АИ-92 — 68,90 руб., дизель — 72,00 руб.

На «Лукойле» ценники колеблются в рамках прежнего диапазона: АИ-95 — 68,56–69,20 руб., АИ-92 — 65,37 руб., дизель — 76,35 или 71,05 руб. в зависимости от марки топлива.

На «Балтнефти» без изменений: АИ-95 — 69,39 руб., АИ-92 — 65,59 руб., дизель — 73,89 руб.

На «Сургутнефтегазе» ситуация также стабильна: АИ-95 — 69,15 руб., АИ-92 — 65,35 руб., дизель — 74,50 руб.

На «Тебойле» АИ-95 стоит от 68,40 до 70,70 руб., АИ-92 — 64,92 руб., дизель — 75,14 руб. Существенного роста не отмечено.

В целом изменений немного: по большинству сетей цены либо сохранились на уровне прошлого мониторинга, либо подросли в пределах нескольких копеек. Исключением стал дизель на отдельных АЗС, где зафиксировано небольшое снижение. Дефицита топлива или заторов на заправках не выявлено.

Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 16 ноября, ниже — 4 ноября.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 69,00 (-) 69,00 65,00 (-) 65,00 69,00 (-) 69,00 Р&Н проспект Победы, 182 74,49 (-) 74,49 69,99 (-) не было 74,69 (-) 74,69 «Идель» ул. Румянцева, 2А 72,20 (-) 72,20 68,90 (-) 68,90 72,00 (-1,20 руб.) 73,20 «Лукойл» проспект Мира, 166 68,56/69,20* (+0,08 руб.) 68,48/69,12* 65,37 (0,07 руб.) 65,30 76,35/71,05** (+0,30 руб.) 76,05/71,05** «Балтнефть» проспект Мира, 151 69,39 (-) 69,39 65,59 (-) 65,59 73,89 (+0,50 руб.) 73,39 «Сургутнефтегаз» проспект Победы, 221А 69,15 (+0,20 руб.) 68,95 65,35 (+0,20 руб.) 65,15 74,50 (+0,50 руб.) 74,00 «Teboil» Московский проспект, 242А 68,40/70,70* (+0,09 руб.) 68,31/70,61* 64,92 (+0,07 руб.) 64,85 75,14 (+0,40 руб.) 74,74

** цена с учетом акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Карина Захарийчук

