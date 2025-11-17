Рост цен замедлился, топливо есть: как изменилась ситуация на АЗС в Калининграде

В воскресенье, 16 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита горючего по-прежнему нет — на всех проверенных АЗС бензин и дизтопливо доступны, очередей не наблюдается. По сравнению с началом ноября рост цен замедлился.

На «Народной заправке» стоимость литра осталась без изменений: АИ-95 — 69,00 руб., АИ-92 — 65,00 руб., дизель — 69,00 руб.

На «Р&Н» значимых корректировок также не произошло: АИ-95 — 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизель — 74,69 руб.

На «Идель» отмечено небольшое снижение стоимости дизтоплива. Теперь на данной заправке АИ-95 продают по 72,20 руб., АИ-92 — 68,90 руб., дизель — 72,00 руб.

На «Лукойле» ценники колеблются в рамках прежнего диапазона: АИ-95 — 68,56–69,20 руб., АИ-92 — 65,37 руб., дизель — 76,35 или 71,05 руб. в зависимости от марки топлива.

На «Балтнефти» без изменений: АИ-95 — 69,39 руб., АИ-92 — 65,59 руб., дизель — 73,89 руб.

На «Сургутнефтегазе» ситуация также стабильна: АИ-95 — 69,15 руб., АИ-92 — 65,35 руб., дизель — 74,50 руб.

На «Тебойле» АИ-95 стоит от 68,40 до 70,70 руб., АИ-92 — 64,92 руб., дизель — 75,14 руб. Существенного роста не отмечено.

В целом изменений немного: по большинству сетей цены либо сохранились на уровне прошлого мониторинга, либо подросли в пределах нескольких копеек. Исключением стал дизель на отдельных АЗС, где зафиксировано небольшое снижение. Дефицита топлива или заторов на заправках не выявлено.

Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 16 ноября, ниже — 4 ноября.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

69,00

(-)

69,00

65,00

(-)

65,00

69,00

(-)

69,00

Р&Н

проспект Победы, 182

74,49

(-)

74,49

69,99

(-)

не было

74,69

(-)

74,69

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

72,20

(-)

72,20

68,90

(-)

68,90

72,00

(-1,20 руб.)

73,20

«Лукойл»

проспект Мира, 166

68,56/69,20*

(+0,08 руб.)

68,48/69,12*

65,37

(0,07 руб.)

65,30

76,35/71,05**

(+0,30 руб.)

76,05/71,05**

«Балтнефть»

проспект Мира, 151

69,39

(-)

69,39

65,59

(-)

65,59

73,89

(+0,50 руб.)

73,39

«Сургутнефтегаз»

проспект Победы, 221А

69,15

(+0,20 руб.)

68,95

65,35

(+0,20 руб.)

65,15

74,50

(+0,50 руб.)

74,00

«Teboil»

Московский проспект, 242А

68,40/70,70*

(+0,09 руб.)

68,31/70,61*

64,92

(+0,07 руб.)

64,85

75,14

(+0,40 руб.)

74,74

* топливо АИ-95+

** цена с учетом акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Карина Захарийчук 

