Рост цен замедлился, топливо есть: как изменилась ситуация на АЗС в Калининграде

В воскресенье, 16 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита горючего по-прежнему нет — на всех проверенных АЗС бензин и дизтопливо доступны, очередей не наблюдается. По сравнению с началом ноября рост цен замедлился.
На «Народной заправке» стоимость литра осталась без изменений: АИ-95 — 69,00 руб., АИ-92 — 65,00 руб., дизель — 69,00 руб.
На «Р&Н» значимых корректировок также не произошло: АИ-95 — 74,49 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизель — 74,69 руб.
На «Идель» отмечено небольшое снижение стоимости дизтоплива. Теперь на данной заправке АИ-95 продают по 72,20 руб., АИ-92 — 68,90 руб., дизель — 72,00 руб.
На «Лукойле» ценники колеблются в рамках прежнего диапазона: АИ-95 — 68,56–69,20 руб., АИ-92 — 65,37 руб., дизель — 76,35 или 71,05 руб. в зависимости от марки топлива.
На «Балтнефти» без изменений: АИ-95 — 69,39 руб., АИ-92 — 65,59 руб., дизель — 73,89 руб.
На «Сургутнефтегазе» ситуация также стабильна: АИ-95 — 69,15 руб., АИ-92 — 65,35 руб., дизель — 74,50 руб.
На «Тебойле» АИ-95 стоит от 68,40 до 70,70 руб., АИ-92 — 64,92 руб., дизель — 75,14 руб. Существенного роста не отмечено.
В целом изменений немного: по большинству сетей цены либо сохранились на уровне прошлого мониторинга, либо подросли в пределах нескольких копеек. Исключением стал дизель на отдельных АЗС, где зафиксировано небольшое снижение. Дефицита топлива или заторов на заправках не выявлено.
Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 16 ноября, ниже — 4 ноября.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
69,00
(-)
69,00
|
65,00
(-)
65,00
|
69,00
(-)
69,00
|
Р&Н
проспект Победы, 182
|
74,49
(-)
74,49
|
69,99
(-)
не было
|
74,69
(-)
74,69
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
72,20
(-)
72,20
|
68,90
(-)
68,90
|
72,00
(-1,20 руб.)
73,20
|
«Лукойл»
проспект Мира, 166
|
68,56/69,20*
(+0,08 руб.)
68,48/69,12*
|
65,37
(0,07 руб.)
65,30
|
76,35/71,05**
(+0,30 руб.)
76,05/71,05**
|
«Балтнефть»
проспект Мира, 151
|
69,39
(-)
69,39
|
65,59
(-)
65,59
|
73,89
(+0,50 руб.)
73,39
|
«Сургутнефтегаз»
проспект Победы, 221А
|
69,15
(+0,20 руб.)
68,95
|
65,35
(+0,20 руб.)
65,15
|
74,50
(+0,50 руб.)
74,00
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
68,40/70,70*
(+0,09 руб.)
68,31/70,61*
|
64,92
(+0,07 руб.)
64,85
|
75,14
(+0,40 руб.)
74,74
** цена с учетом акции «Янтарная выгода»
Текст, фото: Карина Захарийчук
