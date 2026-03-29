В Знаменске территории Алленберга проведут архитектурный субботник

Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. Канта анонсировала проведение архитектурного субботника на территории заброшенной психиатрической больницы Алленберг (16+). Информация о мероприятии размещена в сообществе Высшей школы «ВКонтакте».



Участники смогут присоединиться к работе над осмыслением территории и формированием будущего пространства. К проекту присоединится архитектор-градостроитель, основатель бюро Kruchina team и преподаватель МГИМО Марина Шпилько. Ранее она представляла свои проекты на форуме «Диалоги».

В числе её работ — проекты ревитализации городской среды в Казани и Пущино. В частности, речь идёт о переосмыслении здания бывшего пожарного депо и концепции развития заброшенной гостиницы.