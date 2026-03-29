В Знаменске территории Алленберга проведут архитектурный субботник

Все новости по теме: Афиша

Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. Канта анонсировала проведение архитектурного субботника на территории заброшенной психиатрической больницы Алленберг (16+). Информация о мероприятии размещена в сообществе Высшей школы «ВКонтакте».

Участники смогут присоединиться к работе над осмыслением территории и формированием будущего пространства. К проекту присоединится архитектор-градостроитель, основатель бюро Kruchina team и преподаватель МГИМО Марина Шпилько. Ранее она представляла свои проекты на форуме «Диалоги».

В числе её работ — проекты ревитализации городской среды в Казани и Пущино. В частности, речь идёт о переосмыслении здания бывшего пожарного депо и концепции развития заброшенной гостиницы.

Субботник проведут 18 апреля. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Отдельно открыт набор на воркшоп (18+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter